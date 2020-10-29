Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:52

zРадио написав:

А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...



И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду) А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду)

Согласен с вашими аргументами, подобное мне всегда первым в голову приходит, но почему то все до наоборот получается, тут все трубят про какой то рост в 2019 году экономики, чуть ли не прорыв был, что вызвало рост цен на КРЖН, а я чудак и не заметил этого роста в экономике, как по мне, то кроме новых котлованов и цен на них ничего в экономике не росло, так как для меня основа экономики это промышленность, а она как вы знаете в глубокой яме.