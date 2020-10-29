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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5511551255135514>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:51

  foxluck написав:Вот тут интересно про то кому ДАБИ отказала в разрешениях последнее время:
https://gdevkievezhithorosho.com/2020/1 ... %80%d0%b0/

ніби кавалірки під забороною не спостерігаються, піем, видихай.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:51

  change_pm написав:зі. так смішно читати, як два гривнепатріота і нерухомостіпатріота підколюють один одного )))

  flyman написав:Долярчик на 90% був у грн., а в мене диверсифікація тільки частково пройшла через Фонд грабування вкладників з валюти в грн., і ще трохи гриші перекинув у кавалірки. Так що в 2019 в мене було не +24% депо прибутку в долярах (% по депо + зміна курсу), а лише 18%, і цього року вимальовується +%4.5 депо прибутку, якщо рахувати у валюті КРЖН, але не мінус.
Так щогривне патріот я ненароком, не по своїй прихоті, і то частково.

П.С.
Ще забув перерахувати євро, яке вистрелило від 1.08 до 1.16 чи скільки зараз там

Я ж про це і кажу, що це виглядає смішно ))))

Я колись бачив, як два бомжі побились через пляшку горілки. Ось так десь ваші підколи одного другим виглядають ))) бо ви тупо в одній лодці сидите і її розкачуєте.

Треба підтримувати один одного, більше братерства!

зі. Я валютопатріот. В мене гривня є тільки в борг = на кредитках )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05

  flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.
А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.


Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:21

  remark написав:
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.


Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога :) ). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:26

  zРадио написав:
  remark написав:
Помиляєшся Флає, подивись як курс країни розвернувся в сторону раші, що підштовхує ціни вгору на КРЖН, тому що руцькомовний лєхторат завжди думає, що у нас будєт так как в Мацьквє. Так, что колєга тільки ріст тепер, навєкі чи навсєхда.


Что-то я не очень понял - это киевские продаваны развернулись в сторону раши и мечтают о ценах, как в МСК? Звучит несуразно (слово подобрано очень мягкое, с уважением к вам за деликатную форму диалога :) ). Так называемые народные республики развернулись в сторону раши еще 6 лет назад, и их рынок недвижимости от этого только "худеет". Кстати, средне- и долгосрочно российский РЖН - это жутко убыточный актив, неспособный даже сохранять, не говоря уже преумножать валютную стоимость


Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так? А киевские продаваны с рылами тем более смотрят, что там в Москве с ценами, как москали а что там у хахлов? Лугандонцы не в счет, их упустим.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:39

  remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так? А киевские продаваны с рылами тем более смотрят, что там в Москве с ценами, как москали а что там у хахлов? Лугандонцы не в счет, их упустим.


Ясно. Идею понял, но причинно-следственную связь все равно не вижу. Ну потребляет наш смотритель московский контент о дорогих ремонтах. И что с того? А сколько обзоров на Бентли и Роллс-Ройсы люди смотрят просто чтобы помечтать? Как это усиливает потребительские настроения и платежеспособный спрос?

А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...

И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:49

МБАшница Трайбека с Донецка ищет место для парковки своего джипа во втором ряду на Хрещатике.
https://www.youtube.com/watch?v=s0627bl ... e=emb_logo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:52

  zРадио написав:
А еще не забывайте, что параллельно с красивыми видосами пересичный потребляет и другой вид контента - новости о серой и неприятной реальности, в которых ковидных больных негде лечить, тарифы на газ за месяц растут на 30%, сотрудники разорившихся предприятий требуют выплатить им долги по зарплате...

И такого больше!!! Няшные видосики - это в качестве "компенсации" (по Фрейду)


Согласен с вашими аргументами, подобное мне всегда первым в голову приходит, но почему то все до наоборот получается, тут все трубят про какой то рост в 2019 году экономики, чуть ли не прорыв был, что вызвало рост цен на КРЖН, а я чудак и не заметил этого роста в экономике, как по мне, то кроме новых котлованов и цен на них ничего в экономике не росло, так как для меня основа экономики это промышленность, а она как вы знаете в глубокой яме.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так?

Лучше учится на ошибках других. И ставить эксперименты на кацапах :)
Поэтому мы за ними как за подопытними наблюдаем.
А если серьезно - у них некоторые процессы такие как Эскроу счета и низкие ставки ипотеки раньше нас идут - вот и смотрим к чему это приведет у них и делаем выводы.
Востаннє редагувалось foxluck в П'ят 30 жов, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:03

  UA написав:МБАшница Трайбека с Донецка ищет место для парковки своего джипа во втором ряду на Хрещатике.
https://www.youtube.com/watch?v=s0627bl ... e=emb_logo

Почему и нужно постепенно избавляться от человека за рулем.
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