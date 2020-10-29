Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:25

BIGor написав: Vlad442 написав: Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором. Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.

Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Основные индикаторы КРЖН

Продажа - вверх.

Аренда - вниз.

Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун. Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.Линк:Основные индикаторы КРЖНПродажа - вверх.Аренда - вниз.Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.

В чем проблема индексов? В том, что они строятся на хотелках. Зачастую неадекватных. Реальные сделки идут в тонком диапазоне. При этом в нормальной жизни они могут быть незамеченными индексами. Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.Не нужно быть ленивым, нужно делать это самому. Взять район или комплекс, выписать реальные предложения, прозвонить, если нет опыта понять что реальное, что нет. То же самое сделать через год. Все становится ясно. В прошлом году можно было взять минимум за 50, сейчас за 55. Более того, нужно следить за объявлением и определять при какой последней цене оно исчезло.