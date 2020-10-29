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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 199
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:05

  foxluck написав:
  remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так?

ЛУчше учится на ошибках других. И ставить экперименты на кацапах :)
Поэтому мы за ними как за подопытними наблюдаем.
А если серьезно - у них некоторые процессы такие как Эскроу счета и низкие ставки ипотеки раньше нас идут - вот и смотрим к чему это приведет у них и делаем выводы.

Не надо спорить. Мы все умрем. Кто выживет после повышения тарифов - того добьют прорабы, ворующие кабель.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:14

  UA написав:МБАшница Трайбека с Донецка ищет место для парковки своего джипа во втором ряду на Хрещатике.
https://www.youtube.com/watch?v=s0627bl ... e=emb_logo


Смертельное ДТП на Майдане Незалежности устроил чиновник Юрий Назаренко.
https://www.rupor.info/news/164785/smer ... m-izvestno
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:24

  airmax78 написав:Не надо спорить. Мы все умрем. Кто выживет после повышения тарифов - того добьют прорабы, ворующие кабель.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... fcab72522b
Вашего прораба зовут Александр?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:25

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.

Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона.
Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Основные индикаторы КРЖН
Продажа - вверх.
Аренда - вниз.
Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.

В чем проблема индексов? В том, что они строятся на хотелках. Зачастую неадекватных. Реальные сделки идут в тонком диапазоне. При этом в нормальной жизни они могут быть незамеченными индексами. Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.

Не нужно быть ленивым, нужно делать это самому. Взять район или комплекс, выписать реальные предложения, прозвонить, если нет опыта понять что реальное, что нет. То же самое сделать через год. Все становится ясно. В прошлом году можно было взять минимум за 50, сейчас за 55. Более того, нужно следить за объявлением и определять при какой последней цене оно исчезло.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 30 жов, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:30

  airmax78 написав:
  UA написав:МБАшница Трайбека с Донецка ищет место для парковки своего джипа во втором ряду на Хрещатике.
https://www.youtube.com/watch?v=s0627bl ... e=emb_logo

Почему и нужно постепенно избавляться от человека за рулем.

Двозначна така фраза :) наразі якраз ций процес вже ж йде, головне, шоб популяція не зменшилась...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:56

  remark написав:
  UA написав:МБАшница Трайбека с Донецка ищет место для парковки своего джипа во втором ряду на Хрещатике.
https://www.youtube.com/watch?v=s0627bl ... e=emb_logo


Смертельное ДТП на Майдане Незалежности устроил чиновник Юрий Назаренко.
https://www.rupor.info/news/164785/smer ... m-izvestno


Сначала прошла информация, что он пьяный. И у меня аж зубы заскрипели от злости. А когда появилась, что после операции, я понял, что зубы скрипеть не перестали. Это лишь чуть меньшая степень вины - садиться за руль, не будучи уверенным за свое здороье!
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