Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Не только продаваны, участники этого форума руководствуются на постоянной основе рашистским контентом, пользуются рекомендациями всяких Мрачковских, Смирновых, а также гуру ремонтов Шапошникова и Земскова или не так?
ЛУчше учится на ошибках других. И ставить экперименты на кацапах Поэтому мы за ними как за подопытними наблюдаем. А если серьезно - у них некоторые процессы такие как Эскроу счета и низкие ставки ипотеки раньше нас идут - вот и смотрим к чему это приведет у них и делаем выводы.
Не надо спорить. Мы все умрем. Кто выживет после повышения тарифов - того добьют прорабы, ворующие кабель.
Vlad442 написав:Я предложил в качестве индикатора эту трешку. Несколько раз приводил ссылку на частное объявление, пока она не ушла. Вам не понравилось, вы предложили взять сегмент шире - однушки на ПОХе, насколько я помню. Где ваша статистика дешевея на конкретных, выбранных вами вариантах? Нет? Тогда для определения эпик фэйла будем довольствоваться моим индикатором.
Давайте договоримся использовать индекс бомбера. Манипуляций и левых обьявлений там меньше, и это не заинтересованая сторона. Линк: https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Основные индикаторы КРЖН Продажа - вверх. Аренда - вниз. Но господа смотрим в следующем месяце как отреагирует КРЖН на локдаун.
В чем проблема индексов? В том, что они строятся на хотелках. Зачастую неадекватных. Реальные сделки идут в тонком диапазоне. При этом в нормальной жизни они могут быть незамеченными индексами. Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.
Не нужно быть ленивым, нужно делать это самому. Взять район или комплекс, выписать реальные предложения, прозвонить, если нет опыта понять что реальное, что нет. То же самое сделать через год. Все становится ясно. В прошлом году можно было взять минимум за 50, сейчас за 55. Более того, нужно следить за объявлением и определять при какой последней цене оно исчезло.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 30 жов, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Сначала прошла информация, что он пьяный. И у меня аж зубы заскрипели от злости. А когда появилась, что после операции, я понял, что зубы скрипеть не перестали. Это лишь чуть меньшая степень вины - садиться за руль, не будучи уверенным за свое здороье!
Vlad442 написав:Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.
Это хороший пример нерыночной цены, продавцу нужно было поскорее расстаться с квартирой, поэтому он ее продал с дисконтом от рыночной цены. Гляньте определение "рыночной цены". Там все описано.