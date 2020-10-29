Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16
выделил
zРадио написав:
Вообще 2023 - это была оценка срока сдачи. Что не так? Несогласны - раньше/позже?
Прохожий написав:
странно
неужели это Я вспомнил о Мираксе?"Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать"
(с)
зная как вы любите конкретику надеялся увидеть графики и диаграммы цен на Миракс в горизонте 2023+...но как обычно слифф
да ладно...
для восстановления памяти о чем была речь
так на каком уровне будет дно?
графики/диаграммы будут?
не?
или как обычно бла-бла-бла и графики госдолга США?
смешной вы зРадист, но какая зрада такой и радист)
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