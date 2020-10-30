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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16
выделил
zРадио написав:
Вообще 2023 - это была оценка срока сдачи. Что не так? Несогласны - раньше/позже?
Прохожий написав:
странно
неужели это Я вспомнил о Мираксе?"Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать"
(с)
зная как вы любите конкретику надеялся увидеть графики и диаграммы цен на Миракс в горизонте 2023+...но как обычно слифф
да ладно...
для восстановления памяти о чем была речь
так на каком уровне будет дно?
графики/диаграммы будут?
не?
или как обычно бла-бла-бла и графики госдолга США?
смешной вы зРадист, но какая зрада такой и радист)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:48
remark написав: flyman написав: 4e4ensxe написав:flyman
всьо так
бо в файном мicтi 50% народонаселения в Польше/Италии/Испании/Португалии
и цены на жилье от того достаточно высокие как для переферии
Так отож, майже київські ціни, тільки свого Тетріса і ТТ нема і Сєрмілі
Cрібмиля, українець)
Да,именно так. Складывается впечатление,что человек думает на русском,и говорит на русском,но при этом упорно старается писать на Украинском.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:41
1973cc11 написав: remark написав:
Cрібмиля, українець)
Да,именно так. Складывается впечатление,что человек думает на русском,и говорит на русском,но при этом упорно старается писать на Украинском.
Сєрмиля від слова срати.
А ти такий українець як холява, який не знає, що таке занотовувати.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:43
Прохожий
вы прекратите когда-нибудь хорохориться? Ну як дитина мала. Честное слово) Сейчас ваш контент по содержанию - ноль, а по культуре диалога - минус. Пока не исправитесь, проходите мимо, ув. Прохожий!
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:43
Прохожий написав:
выделил
zРадио написав:
Вообще 2023 - это была оценка срока сдачи. Что не так? Несогласны - раньше/позже?
Прохожий написав:
странно
неужели это Я вспомнил о Мираксе?"Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать"
(с)
зная как вы любите конкретику надеялся увидеть графики и диаграммы цен на Миракс в горизонте 2023+...но как обычно слифф
да ладно...
для восстановления памяти о чем была речь
так на каком уровне будет дно?
графики/диаграммы будут?
не?
или как обычно бла-бла-бла и графики госдолга США?
будущее, никто не может предсказать. Много факторов. Например, власть может поменяться или будут сносить все центре.
Тенденция, что будет все дешеветь, кроме центра. Если центр не начнут сносить.
ЛУ 24-28 Выграшный билет.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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