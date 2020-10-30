Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19

BIGor написав: flyman написав: тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.

А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем. тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон.А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.

Не вірно: https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/30/666781/

Загалом за 3 квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів Київ раніше був меккою для туристів (секс), а зараз тіньові доходи цієї індустрії в упадку. Не вірно:Київ раніше був меккою для туристів (секс), а зараз тіньові доходи цієї індустрії в упадку.

ли

На самом деле, на формирование трендов цены влияют только два фактора - это спрос и предложение. Это не я придумал. Это самое начало курса "Основы экономики". То есть базовые понятия.А вот каждый из этих факторов состоит из массы других.Но что касается основного фактора, который в последние годы немного разогнал спрос - это фактор заробитчанства. В нашей, официально признанной ЕБРР и МВФ, самой бедной стране Европы, появились миллионы людей, которые зарабатывают европейские/канадские/американские и тд зарплаты. Официальное мнение НБУ на этот счет, что переводы заробитчан составляпорядка 12 млрд. долларов в год, причем, я приводил ранее (не помню, то-ли в прошлом году, то-ли в начале этого) аналитику, опубликованную на Лига.нет, что всеми путями, официальными и нет, заробитчане перечисляли/привозили/пересылали в Украину порядка 22-24 млрд. долларов в год. На секундочку. Сравните с хотелками правительства от МВФ.С приходом пандемии, заробитчане вынужденно вернулись в Украину. Такой-же эффект пандемии сказался на самом Киеве - понаехи многие вернулись в села. Как один из наших форумчан. Хвосты коровам (или кому-там?) крутить. Очевидно, не надо иметь большого воображения, чтобы понимать, что вернулись они не с пустыми карманами.Конечно, в разных странах возможности заработать и отложить разные. В Польше меньше, в Штатах больше. Последняя (крайняя) волна трудовой миграции началась еще при овоще, но после начала войны и получения безвиза она приняла просто таки невероятные размеры.Но пандемия резко это сократила. Не помножила на ноль, нет - миллионы заробитчан все еще шлют бабосы родственникам на оплату коммунали. Но их стало ну на очень меньше. Я имею ввиду заробитчан. У тех что вернулись еще не все деньги потрачены. По крайней мере не у всех. Но уже полгода они не имеют ТЕХ доходов. И не факт, что будут. Особенно с такими судьями. А если и будут то не скоро. По крайней мере, где-то во времени определенно будет финансовый разрыв. Как это скажется на экономике в целом и на КРЖН в частности?