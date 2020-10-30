Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:странно неужели это Я вспомнил о Мираксе? "Готовое в случае Миракса - это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать"(с)
зная как вы любите конкретику надеялся увидеть графики и диаграммы цен на Миракс в горизонте 2023+...но как обычно слифф да ладно...
Вообще 2023 - это была оценка срока сдачи. Что не так? Несогласны - раньше/позже?
выделил для восстановления памяти о чем была речь так на каком уровне будет дно? графики/диаграммы будут? не? или как обычно бла-бла-бла и графики госдолга США? смешной вы зРадист, но какая зрада такой и радист)
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flyman написав:тут поки кордони на замку а Європи на локдауні і тільки до акурта можна Пегасусом прокинутися, думаю піпл буде скирдувати в матрас і бетон. А як тільки локдауни закінчаться і кордони відкриються, то так вжухнуть відірвуться, що і курс ракетою і КРЖН каменем.
Загалом за 3 квартали 2020 року іноземці привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Для порівняння, за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів
Київ раніше був меккою для туристів (секс), а зараз тіньові доходи цієї індустрії в упадку.
На самом деле, на формирование трендов цены влияют только два фактора - это спрос и предложение. Это не я придумал. Это самое начало курса "Основы экономики". То есть базовые понятия. А вот каждый из этих факторов состоит из массы других. Но что касается основного фактора, который в последние годы немного разогнал спрос - это фактор заробитчанства. В нашей, официально признанной ЕБРР и МВФ, самой бедной стране Европы, появились миллионы людей, которые зарабатывают европейские/канадские/американские и тд зарплаты. Официальное мнение НБУ на этот счет, что переводы заробитчан составляли порядка 12 млрд. долларов в год, причем, я приводил ранее (не помню, то-ли в прошлом году, то-ли в начале этого) аналитику, опубликованную на Лига.нет, что всеми путями, официальными и нет, заробитчане перечисляли/привозили/пересылали в Украину порядка 22-24 млрд. долларов в год. На секундочку. Сравните с хотелками правительства от МВФ. С приходом пандемии, заробитчане вынужденно вернулись в Украину. Такой-же эффект пандемии сказался на самом Киеве - понаехи многие вернулись в села. Как один из наших форумчан. Хвосты коровам (или кому-там?) крутить . Очевидно, не надо иметь большого воображения, чтобы понимать, что вернулись они не с пустыми карманами. Конечно, в разных странах возможности заработать и отложить разные. В Польше меньше, в Штатах больше. Последняя (крайняя) волна трудовой миграции началась еще при овоще, но после начала войны и получения безвиза она приняла просто таки невероятные размеры. Но пандемия резко это сократила. Не помножила на ноль, нет - миллионы заробитчан все еще шлют бабосы родственникам на оплату коммунали. Но их стало ну на очень меньше. Я имею ввиду заробитчан. У тех что вернулись еще не все деньги потрачены. По крайней мере не у всех. Но уже полгода они не имеют ТЕХ доходов. И не факт, что будут. Особенно с такими судьями. А если и будут то не скоро. По крайней мере, где-то во времени определенно будет финансовый разрыв. Как это скажется на экономике в целом и на КРЖН в частности?
Vlad442 написав:Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.
Это хороший пример нерыночной цены, продавцу нужно было поскорее расстаться с квартирой, поэтому он ее продал с дисконтом от рыночной цены. Гляньте определение "рыночной цены". Там все описано.
Никто не покупает по средней цене. Нужно быть идиотом, чтобы имея на выбор одинаковые квартиры по 55, 60 и 70, купить за 60 или 70. На самом деле люди мониторят рынок, ждут и купят, когда аналогичный вариант выскочит за 50. Поэтому при средней цене по индексу 61,7 цены реальных продаж будут в диапазоне 50...55. Это я и называю рыночной ценой - цена по которой идут сделки, а не которые месяцами висят в рекламе. С помощью индексов ее трудно отследить, особенно в динамике, потому что реальное падение цен, которое произошло весной, проявилось в том, что условный вариант за 50, который раньше выкупали за 1 день, висел в рекламе 2 месяца (в силу того, что их не так много, не оказывая значительного влияния на индексы), а срочные продажи шли по 47.