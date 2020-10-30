Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Но что касается основного фактора, который в последние годы немного разогнал спрос - это фактор заробитчанства. В нашей, официально признанной ЕБРР и МВФ, самой бедной стране Европы, появились миллионы людей, которые зарабатывают европейские/канадские/американские и тд зарплаты. Официальное мнение НБУ на этот счет, что переводы заробитчан составляли порядка 12 млрд. долларов в год, причем, я приводил ранее (не помню, то-ли в прошлом году, то-ли в начале этого) аналитику, опубликованную на Лига.нет, что всеми путями, официальными и нет, заробитчане перечисляли/привозили/пересылали в Украину порядка 22-24 млрд. долларов в год. На секундочку. Сравните с хотелками правительства от МВФ. С приходом пандемии, заробитчане вынужденно вернулись в Украину. Такой-же эффект пандемии сказался на самом Киеве - понаехи многие вернулись в села. Как один из наших форумчан. Хвосты коровам (или кому-там?) крутить . Очевидно, не надо иметь большого воображения, чтобы понимать, что вернулись они не с пустыми карманами.
Может именно этот фактор вызвал неожиданный осенний рост цен. Я весной говорил, что никто не знает, как оно будет, потому что с такой ситуацией мы не встречались, при этом подразумевал, что неизвестно, упадет на 2 или на 5%. Рост цен казался крайне маловероятным. Если это так и не будет других факторов, на рынке зимой-весной наступит стагнация, а потом цены начнут очень медленно сползать. РН достаточно инерционен и вброс денег он будет переваривать годами, пока они не уйдут через наследников, которые после продажи спадщины купят себе машину, а не расширят жилплощадь. Плюс отмирание новостроек, которые раньше пылесосили деньги с реального рынка, плюс отсутствие ввода нового жилья.
Vlad442 написав:Если как трешку, то после минимальных вложений (около 100 тыс, так как квартира с ремонтом от застройщика) за 14 чтобы быстро. Если быть вильнолюдем и снести 20 см несущей стены, то можно разрезать и сдать как две однушки 9+9. Да, рентабельность 6,5% не супер (хотя где сейчас намного больше?), поэтому лендлорды и не лезут в трешки, а вот условный пересичный почитал бы ветку и упустил бы момент. Сидел бы на матрасе с нулевой доходностью и платил бы аренду. Кстати, трешки снимают на долгие годы, поэтому с контингентом там все ОК.
Совсем не уверен, что весной или летом сняли бы за 14. Спросите у Сержика во сколько ему обходится проживание сейчас. Ну и то, что трёшки снимают в основном на долго, совсем не означает малый износ ремонта. Скорее наоборот-семьи с маленькими детьми, несколько знакомых в складчину или другой не приветствуемый в однушках контингент, с большой долей вероятности вынудит вас тратить на косметику непредвиденные суммы.
Vlad442 написав:Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.
Это хороший пример нерыночной цены, продавцу нужно было поскорее расстаться с квартирой, поэтому он ее продал с дисконтом от рыночной цены. Гляньте определение "рыночной цены". Там все описано.
Никто не покупает по средней цене. Нужно быть идиотом, чтобы имея на выбор одинаковые квартиры по 55, 60 и 70, купить за 60 или 70. На самом деле люди мониторят рынок, ждут и купят, когда аналогичный вариант выскочит за 50. Поэтому при средней цене по индексу 61,7 цены реальных продаж будут в диапазоне 50...55. Это я и называю рыночной ценой - цена по которой идут сделки, а не которые месяцами висят в рекламе. С помощью индексов ее трудно отследить, особенно в динамике, потому что реальное падение цен, которое произошло весной, проявилось в том, что условный вариант за 50, который раньше выкупали за 1 день, висел в рекламе 2 месяца (в силу того, что их не так много, не оказывая значительного влияния на индексы), а срочные продажи шли по 47.
ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
Срочная продажа - это не рыночная. Рыночная стоимость как видите получается во время сделки, когда продавец и покупатель внимательно изучили рынок, и никуда не спешат.
Vlad442 написав:Если как трешку, то после минимальных вложений (около 100 тыс, так как квартира с ремонтом от застройщика) за 14 чтобы быстро. Если быть вильнолюдем и снести 20 см несущей стены, то можно разрезать и сдать как две однушки 9+9. Да, рентабельность 6,5% не супер (хотя где сейчас намного больше?), поэтому лендлорды и не лезут в трешки, а вот условный пересичный почитал бы ветку и упустил бы момент. Сидел бы на матрасе с нулевой доходностью и платил бы аренду. Кстати, трешки снимают на долгие годы, поэтому с контингентом там все ОК.
Совсем не уверен, что весной или летом сняли бы за 14. Спросите у Сержика во сколько ему обходится проживание сейчас. Ну и то, что трёшки снимают в основном на долго, совсем не означает малый износ ремонта. Скорее наоборот-семьи с маленькими детьми, несколько знакомых в складчину или другой не приветствуемый в однушках контингент, с большой долей вероятности вынудит вас тратить на косметику непредвиденные суммы.
Весной за 14 не сняли бы, а в конце лета вполне возможно.
В однушке живет один человек, который звонит - у меня лампочка перегорела. В трешке живет взрослая семья, которая сама меняет лампочку. Я однажды зашел в трешку, в которой не был несколько лет, и увидел отпавшую плитку в ванной (пара метров квадратных). Люди были очень смущены, извинялись и сказали, что в ближайшее время приклеят, просто раньше руки не доходили.
UA написав:"Отмирание новостроек" это следствие падения платежеспособного спроса со стороны населения. Некоторые уже года полтора пишут про факторы влияющие на "Отмирание новостроек" Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? никогда такого не было и вот опять...
Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть. Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой. Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".
BIGor написав:Вы так и ничего не поняли, специально порылся и нашел определение рыночной стоимости, раз Вы не умеете гуглить:
Срочная продажа - это не рыночная. Рыночная стоимость как видите получается во время сделки, когда продавец и покупатель внимательно изучили рынок, и никуда не спешат.
Продавец изучил рынок (он же не дурак) и выставил реальную цену. Покупатель монитроил рынок и, когда увидел реальную цену, сразу купил. По ценам, которые висят в рекламе месяцами, сделок нет или их очень мало.