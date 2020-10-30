Vlad442 написав:

BIGor написав: Vlad442 написав: Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами. Пример, однушка на Олевской, которую купили за один день. Квартира по реальной цене провисела на ОЛХе один-два дня, тогда как неадекватные предложения и агентские заманухи висят месяцами.

Это хороший пример нерыночной цены, продавцу нужно было поскорее расстаться с квартирой, поэтому он ее продал с дисконтом от рыночной цены. Гляньте определение "рыночной цены". Там все описано. Это хороший пример нерыночной цены, продавцу нужно было поскорее расстаться с квартирой, поэтому он ее продал с дисконтом от рыночной цены. Гляньте определение "рыночной цены". Там все описано.

Никто не покупает по средней цене. Нужно быть идиотом, чтобы имея на выбор одинаковые квартиры по 55, 60 и 70, купить за 60 или 70. На самом деле люди мониторят рынок, ждут и купят, когда аналогичный вариант выскочит за 50. Поэтому при средней цене по индексу 61,7 цены реальных продаж будут в диапазоне 50...55. Это я и называю рыночной ценой - цена по которой идут сделки, а не которые месяцами висят в рекламе.С помощью индексов ее трудно отследить, особенно в динамике, потому что реальное падение цен, которое произошло весной, проявилось в том, что условный вариант за 50, который раньше выкупали за 1 день, висел в рекламе 2 месяца (в силу того, что их не так много, не оказывая значительного влияния на индексы), а срочные продажи шли по 47.