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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5514551555165517

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:52

  UA написав:
  Vlad442 написав:Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.

НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
  Vlad442 написав:Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.

Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
  Vlad442 написав:Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".

Тут большинство людей не глупы :mrgreen:

Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент? К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.

Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП. В 15-16-17 были ночные очереди под Аркадой перед выходом нового дома. Краны крутились, всем все строилось.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:07

  Vlad442 написав:Может именно этот фактор вызвал неожиданный осенний рост цен. Я весной говорил, что никто не знает, как оно будет, потому что с такой ситуацией мы не встречались, при этом подразумевал, что неизвестно, упадет на 2 или на 5%. Рост цен казался крайне маловероятным.
Если это так и не будет других факторов, на рынке зимой-весной наступит стагнация, а потом цены начнут очень медленно сползать. РН достаточно инерционен и вброс денег он будет переваривать годами, пока они не уйдут через наследников, которые после продажи спадщины купят себе машину, а не расширят жилплощадь. Плюс отмирание новостроек, которые раньше пылесосили деньги с реального рынка, плюс отсутствие ввода нового жилья.


Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).

Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.

PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10

zРадио рост двух районов, один из которых мало пригоден для жизни, на фоне якобы падения остальных районов - это абсурд. Показатель ошибочности данных на которых строится статистика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:53

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.

НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
  Vlad442 написав:Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.

Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
  Vlad442 написав:Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".

Тут большинство людей не глупы :mrgreen:

Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент? К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.




можно было купить евро по 1.07 или по 1.12 продать по 1.19

сейчас скоро можешь купить гривну, по 28.6-29.5 и потом продать 25 (остаток овернайт 7%-10%)

аналогично рубль, если курс будет 85-90 и потом 55-65. Как-то так.



Купит фунт по 1.14, продай по 1.30

Инна 115, продай по 104 или 80

2 вариант 100% выграшный билет :)
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:06

  Vlad442 написав:Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.

Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:26

  UA написав:
  Vlad442 написав:Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.

Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.


Закусывайте.

У меня был депозит в Октябре 2013 под 6.5%.
Я никуда не бегал.

А как пример, друг продал очень много по 33+ и купил часть по 20 и другую часть под 24. И депозит был 26%. Без налогов .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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  #<1 ... 5514551555165517
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