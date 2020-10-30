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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:52
UA написав: Vlad442 написав:
Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.
НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
Vlad442 написав:
Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.
Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
Vlad442 написав:
Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".
Тут большинство людей не глупы
Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент? К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.
Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП. В 15-16-17 были ночные очереди под Аркадой перед выходом нового дома. Краны крутились, всем все строилось.
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Vlad442
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:07
Vlad442 написав:
Может именно этот фактор вызвал неожиданный осенний рост цен. Я весной говорил, что никто не знает, как оно будет, потому что с такой ситуацией мы не встречались, при этом подразумевал, что неизвестно, упадет на 2 или на 5%. Рост цен казался крайне маловероятным.
Если это так и не будет других факторов, на рынке зимой-весной наступит стагнация, а потом цены начнут очень медленно сползать. РН достаточно инерционен и вброс денег он будет переваривать годами, пока они не уйдут через наследников, которые после продажи спадщины купят себе машину, а не расширят жилплощадь. Плюс отмирание новостроек, которые раньше пылесосили деньги с реального рынка, плюс отсутствие ввода нового жилья.
Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).
Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.
PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10
zРадио рост двух районов, один из которых мало пригоден для жизни, на фоне якобы падения остальных районов - это абсурд. Показатель ошибочности данных на которых строится статистика.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:53
Vlad442 написав:
Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент?
UA написав: Vlad442 написав:
Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.
НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
Vlad442 написав:
Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.
Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
Vlad442 написав:
Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".
Тут большинство людей не глупы
К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.
можно было купить евро по 1.07 или по 1.12 продать по 1.19
сейчас скоро можешь купить гривну, по 28.6-29.5 и потом продать 25 (остаток овернайт 7%-10%)
аналогично рубль, если курс будет 85-90 и потом 55-65. Как-то так.
Купит фунт по 1.14, продай по 1.30
Иена 115, продай по 104 или 80
2 вариант 100% выграшный билет
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 31 жов, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:06
Vlad442 написав:
Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.
Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:26
UA написав: Vlad442 написав:
Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.
Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.
Закусывайте.
У меня был депозит в Октябре 2013 под 6.5%.
Я никуда не бегал.
А как пример, друг продал очень много по 33+ и купил часть по 20 и другую часть под 24. И депозит был 26%. Без налогов .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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