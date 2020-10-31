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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10
zРадио рост двух районов, один из которых мало пригоден для жизни, на фоне якобы падения остальных районов - это абсурд. Показатель ошибочности данных на которых строится статистика.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:06
Vlad442 написав:
Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.
Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.
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UA
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:51
Долярчик
А якщо этой зелени новый през США напечает под прикорм негров и люмпенов ещё триллионов ...надцать и курс к 20ти сползёт(а евро как раз к 40-50ти уйдёт)?
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Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35
Vlad442 написав: UA написав: Vlad442 написав:
Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.
НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
Vlad442 написав:
Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.
Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
Vlad442 написав:
Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".
Тут большинство людей не глупы
Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент? К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.
Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП. В 15-16-17 были ночные очереди под Аркадой перед выходом нового дома. Краны крутились, всем все строилось.
В гривнях перерахована дохідність в долари від'ємна
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:48
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
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zРадио
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58
zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Надо услышать мнение флэтлордов.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:08
remark написав: zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Надо услышать мнение флэтлордов.
И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует
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zРадио
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:16
zРадио написав: remark написав: zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Надо услышать мнение флэтлордов.
И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует
Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово
В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:42
pesikot написав:
А кто будет определят стоимость жилья ?
Так внедрили же електронную оценку квартир?
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BIGor
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:43
zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Короче, печерским бабулькам хана.
Новая реальность - центр и Печерск только для состоятельных.
Хочется услышать цифры, возможно двуха в панельке на Оболони, теперь 40 000 грн в год теперь должна.
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UA
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