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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5515551655175518>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10

zРадио рост двух районов, один из которых мало пригоден для жизни, на фоне якобы падения остальных районов - это абсурд. Показатель ошибочности данных на которых строится статистика.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:06

  Vlad442 написав:Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП.

Во время Дебальцево люди бегали с сумками денег по обменкам за долларом по 33.
Отделы продаж наличку не принимают... Ну кроме некоторых.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:51

Долярчик
А якщо этой зелени новый през США напечает под прикорм негров и люмпенов ещё триллионов ...надцать и курс к 20ти сползёт(а евро как раз к 40-50ти уйдёт)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:35

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Отмирание новостроек не вопрос денег, деньги у людей есть.

НБУ пишет, что депозитов населения в долларовом эквиваленте сейчас раза в два меньше, чем в 2008 или 2013 годах.
  Vlad442 написав:Это вопрос зашкаливающих рисков. В 15-17 все были непуганными. Люди ставили знак равенства между котлованом и квартирой.

Во время боев за Дебальцево риски были минимальны?
  Vlad442 написав:Сейчас даже тут перестали спрашивать "какую бы новостройку купить под перепродажу".

Тут большинство людей не глупы :mrgreen:

Смысл сейчас давать деньги банку под почти нулевой процент? К тому же сравнивают с жирными 08 и 13 годами, когда было все хорошо и ставки в Привате были 8,5% в долларах.
Где-то читал, что вакантность сейфовых ячеек почти нулевая.

Во время Дебальцево люди с сумками денег бегали по ОП. В 15-16-17 были ночные очереди под Аркадой перед выходом нового дома. Краны крутились, всем все строилось.

В гривнях перерахована дохідність в долари від'ємна
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:48

Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58

  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost


Надо услышать мнение флэтлордов.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:08

  remark написав:
  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost


Надо услышать мнение флэтлордов.


И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:16

  zРадио написав:
  remark написав:
  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost


Надо услышать мнение флэтлордов.


И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует :mrgreen:

Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово

В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:А кто будет определят стоимость жилья ?

Так внедрили же електронную оценку квартир?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:43

  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost

Короче, печерским бабулькам хана.
Новая реальность - центр и Печерск только для состоятельных.

Хочется услышать цифры, возможно двуха в панельке на Оболони, теперь 40 000 грн в год теперь должна.
UA
 
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