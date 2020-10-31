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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5516551755185519>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:45

  pesikot написав:А кто будет определят стоимость жилья ?

Конституционный суд :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:47

  BIGor написав:
  pesikot написав:А кто будет определят стоимость жилья ?

Так внедрили же електронную оценку квартир?

В кого внедрили ?
Там речь идёт об оценке при продаже.

А если недвига много лет в собственности, кто будет оценивать ?

Як діти, чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:02

quote="5088686:pesikot"
_------------------_
  zРадио написав:
  remark написав:
  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost


Надо услышать мнение флэтлордов.


И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует :mrgreen:

Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово

В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?
_------------_
Піар і клоунада.
Скільки корупціонерів постраждало при По і скільки при Зе?

Принімать могуть і отмінять.
Цирк на дроті.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 31 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:04

  pesikot написав:Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово

В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?


Причем тут мои доходы? Не НДФЛ же меняется, или ЕСВ. Я уточнил у тех, кто хайпился на падении цены моей квартиры, насколько рады они будут попадать на налог со своих дорогих.

А для оценок сделают методику. Таможенные каталоги как-то ведь существуют - бухгалтерам об этом, вообще-то, положено знать больше, чем ТОПам )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:18

  UA написав:
  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost

Короче, печерским бабулькам хана.
Новая реальность - центр и Печерск только для состоятельных.

Хочется услышать цифры, возможно двуха в панельке на Оболони, теперь 40 000 грн в год теперь должна.

подскажите какой закон это регламентирует?

вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:32

  Прохожий написав:подскажите какой закон это регламентирует?

вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке :mrgreen:


Гавкай на редакцию finance.ua - это они новость якобы из ничего сделали. Смелее!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:37

  zРадио написав:
  Прохожий написав:подскажите какой закон это регламентирует?

вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке :mrgreen:


Гавкай на редакцию finance.ua - это они новость якобы из ничего сделали. Смелее!

а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз

не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:40

  Прохожий написав:а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз

не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....


Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:51

  zРадио написав:
  Прохожий написав:а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз

не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....


Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся :mrgreen:



копипасти дальше графики госдолга США и т.п. иначе ты выглядишь уже неприлично глупо)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:02

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз

не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....


Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся :mrgreen:



копипасти дальше графики госдолга США и т.п. иначе ты выглядишь уже неприлично глупо)


Пока молодой надо учить фондовый рынок с максиком :)
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