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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:45
pesikot написав:
А кто будет определят стоимость жилья ?
Конституционный суд
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:47
BIGor написав: pesikot написав:
А кто будет определят стоимость жилья ?
Так внедрили же електронную оценку квартир?
В кого внедрили ?
Там речь идёт об оценке при продаже.
А если недвига много лет в собственности, кто будет оценивать ?
Як діти, чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:02
quote="5088686:pesikot"
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zРадио написав: remark написав: zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Надо услышать мнение флэтлордов.
И владельцев дорогих квартир тоже. По памяти, тут у нас есть и НЛ, и Тетрис и максов загадочный премиум ) Прохожий ку8 тоже, наверняка, не у хруща паркует
Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово
В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?
_------------_
Піар і клоунада.
Скільки корупціонерів постраждало при По і скільки при Зе?
Принімать могуть і отмінять.
Цирк на дроті.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 31 жов, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:04
pesikot написав:
Хе, топ-менеджер с якобы миллионными доходами
А кто будет определят стоимость жилья ?
Як діти, чесне слово
В Украине отменяются антикорупционные законы
Откуда вера, что жильё будет оценено адекватно ?
Причем тут мои доходы? Не НДФЛ же меняется, или ЕСВ. Я уточнил у тех, кто хайпился на падении цены моей квартиры, насколько рады они будут попадать на налог со своих дорогих.
А для оценок сделают методику. Таможенные каталоги как-то ведь существуют - бухгалтерам об этом, вообще-то, положено знать больше, чем ТОПам )
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:18
UA написав: zРадио написав:
Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).
В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жильяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost
Короче, печерским бабулькам хана.Новая реальность
- центр и Печерск только для состоятельных.
Хочется услышать цифры, возможно двуха в панельке на Оболони, теперь 40 000 грн в год теперь должна.
подскажите какой закон это регламентирует?
вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:32
Прохожий написав:
подскажите какой закон это регламентирует?
вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке
Гавкай на редакцию finance.ua - это они новость якобы из ничего сделали. Смелее!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:37
zРадио написав: Прохожий написав:
подскажите какой закон это регламентирует?
вы с зРадистом реально напоминаете мне новости ББС от бубушек на лавочке
Гавкай на редакцию finance.ua - это они новость якобы из ничего сделали. Смелее!
а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз
не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:40
Прохожий написав:
а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз
не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....
Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:51
zРадио написав: Прохожий написав:
а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз
не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....
Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся
копипасти дальше графики госдолга США и т.п. иначе ты выглядишь уже неприлично глупо)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 31 жов, 2020 21:02
Прохожий написав: zРадио написав: Прохожий написав:
а, понятно
вы с щенячьей радостью овновброс тащите на ветку и с "умным" видом комментируете этот хлам
давайте еще больше и смелее!
уровень "плинтус-" подтвержден в очередной раз
не ну реально, копипастя диаграммы и графики динамики госдолга и безработицы США и т.п. вы выглядите умнее.....
Провокатор, написано же, что даже размер порога уже есть. На следующей неделе первое чтение Бюджета 2021 в Раде - скоро узнаешь. А пока - бойся
копипасти дальше графики госдолга США и т.п. иначе ты выглядишь уже неприлично глупо)
Пока молодой надо учить фондовый рынок с максиком
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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