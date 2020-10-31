вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н
Кто знает почему это заморожено до сих пор?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:03
вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н
Кто знает почему это заморожено до сих пор?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
суровый самострой
если есть деньги бери Диаданс
кстати в Гвардейском осталось пару однушек по цене...тарам-парам...всего 74кгрн/м2
реально к дешевею...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:18
Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158)
Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990)
Начало строительства: 1 квартал 2005 года
Сроки введения в эксплуатацию: —
Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:22
и?
посмотри на заказчика Днепровских башен)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:23
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:23
Налоговая за столько лет не смогла наладить сбор налога на недвижимость просто по площади. Если это введут, то все заглохнет еще на 10 лет пока будут прикручивать модуль оценки. Даже те, кто платил перестанут получать уведомления.
"Эксперты" в статье плавают даже в ставках подоходного налога.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30
разрешения там есть:
Дело не в разрешении, а в том что горе инженеры строили.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 31 жов, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента.
Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.
Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
С реальностью имеют общее следующий факты.
Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового.
Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:35
Модерация присутствует на форуме???
гавкай
провокатор
эксперД
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:38
В таком случае вы действуете в духе Геббельса - по принципу "чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят". Во-первых, я даю ту массу информации, которая необходима для анализа рынка. Если вы не понимаете причинно-следственных связей, давлеющих на КРЖН, это вопрос не ко мне. От этого информация не становится "не относящейся к теме". Самообразовывайтесь в том числе по моим комментариям. Во-вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая (не приводя при этом никаких пруфов, кроме вбросов вроде Ярославова Града па3500 при наличии его в продаже па1800 с торгом). Поэтому если что-то и не получилось, то разве только у вас...
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