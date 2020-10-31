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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5516551755185519

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:03

Зображення

вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

Кто знает почему это заморожено до сих пор?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

Кто знает почему это заморожено до сих пор?

суровый самострой

если есть деньги бери Диаданс

кстати в Гвардейском осталось пару однушек по цене...тарам-парам...всего 74кгрн/м2
реально к дешевею...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:18

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

Кто знает почему это заморожено до сих пор?

суровый самострой


Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158)
Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990)
Начало строительства: 1 квартал 2005 года
Сроки введения в эксплуатацию: —
Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:22

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:вул. Старонаводницька, 2-20
Київ Печерський р-н

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

Кто знает почему это заморожено до сих пор?

суровый самострой


Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158)
Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990)
Начало строительства: 1 квартал 2005 года
Сроки введения в эксплуатацию: —
Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года

и?
посмотри на заказчика Днепровских башен)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:23

  Прохожий написав:если есть деньги бери Диаданс


А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд-советчик?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:23

  zРадио написав:Если это внедрят, продажи дорогого жилья обвалятся и в потребительских, и, тем более, инвестиционных целях. Лордам, скорее всего, тоже приготовиться (по стоимостной сумме круш и хрущиков).

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/48087 ... dvizhimost

Налоговая за столько лет не смогла наладить сбор налога на недвижимость просто по площади. Если это введут, то все заглохнет еще на 10 лет пока будут прикручивать модуль оценки. Даже те, кто платил перестанут получать уведомления.

"Эксперты" в статье плавают даже в ставках подоходного налога.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:суровый самострой


Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158)
Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990)
Начало строительства: 1 квартал 2005 года
Сроки введения в эксплуатацию: —
Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года

и?
посмотри на заказчика Днепровских башен)


разрешения там есть:
С фундаментом у этих зданий тоже есть проблемы, поэтому строительство так долго и ведётся.

На этапе проэктирования было допущено много просчётов ввиду отсутствия опыта высотного строительства, о чём неоднократно писалось в прессе.

http://forum.domik.ua/dneprovskie-bashn ... ml#p236212

Дело не в разрешении, а в том что горе инженеры строили.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 31 жов, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).

Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента.
Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.
  zРадио написав:Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.

Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
  zРадио написав:PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью

С реальностью имеют общее следующий факты.
Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового.
Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:35

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  Прохожий написав:если есть деньги бери Диаданс


А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд-советчик?

гавкай
провокатор
эксперД
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:38

  Vlad442 написав:Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".


В таком случае вы действуете в духе Геббельса - по принципу "чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят". Во-первых, я даю ту массу информации, которая необходима для анализа рынка. Если вы не понимаете причинно-следственных связей, давлеющих на КРЖН, это вопрос не ко мне. От этого информация не становится "не относящейся к теме". Самообразовывайтесь в том числе по моим комментариям. Во-вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая (не приводя при этом никаких пруфов, кроме вбросов вроде Ярославова Града па3500 при наличии его в продаже па1800 с торгом). Поэтому если что-то и не получилось, то разве только у вас...
zРадио
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