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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5517551855195520>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:30

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:суровый самострой


Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158)
Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990)
Начало строительства: 1 квартал 2005 года
Сроки введения в эксплуатацию: —
Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года

и?
посмотри на заказчика Днепровских башен)


разрешения там есть:
С фундаментом у этих зданий тоже есть проблемы, поэтому строительство так долго и ведётся.

На этапе проэктирования было допущено много просчётов ввиду отсутствия опыта высотного строительства, о чём неоднократно писалось в прессе.

http://forum.domik.ua/dneprovskie-bashn ... ml#p236212

Дело не в разрешении, а в том что горе инженеры строили.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 31 жов, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).

Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента.
Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.
  zРадио написав:Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.

Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
  zРадио написав:PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью

С реальностью имеют общее следующий факты.
Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового.
Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:35

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  Прохожий написав:если есть деньги бери Диаданс


А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд-советчик?

гавкай
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:38

  Vlad442 написав:Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".


В таком случае вы действуете в духе Геббельса - по принципу "чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят". Во-первых, я даю ту массу информации, которая необходима для анализа рынка. Если вы не понимаете причинно-следственных связей, давлеющих на КРЖН, это вопрос не ко мне. От этого информация не становится "не относящейся к теме". Самообразовывайтесь в том числе по моим комментариям. Во-вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая (не приводя при этом никаких пруфов, кроме вбросов вроде Ярославова Града па3500 при наличии его в продаже па1800 с торгом). Поэтому если что-то и не получилось, то разве только у вас...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик показывает рост цен (хоть и говорят, что дескать так себе источник).
Тут многие рассказывают "дорожает".
Но у меня создалось впечатление, что начали появляться объекты дешевле рынка и по прозвону реальные объекты. Т.е. рыночек как бы вверх, но есть люди которые реально хотят продать с дисконтом по сравнению с рынком. И не один-два случая.
Аналитики нет, это сугубо ощущение. Появилось последнюю неделю, раньше не было.
Bober
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:пропагандисты дорожая

Если это про меня, то я не пропагандист дорожая. Мне, по большому счету, все равно, вырастет на 20%, или упадет на 20%. Так как не собираюсь ничего продавать, то, наверное, выгодней чтобы упала.
Еще хочется курс повыше чтобы гривневый кредит наконец начал приносить дивиденды.

Потому что я смотрю на рынок со стороны, я рассуждаю менее заангажировано. Не ищу в каждой новости признаки грядущего дешевея (или дорожая).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:36

  Прохожий написав:
кстати в Гвардейском осталось пару однушек по цене...тарам-парам...всего 74кгрн/м2
реально к дешевею...

Оптимизм продавцов Гвардейского, конечно, впечатляет. Преуступка там тоже в районе 2куе. Как-будто дом вот-вот сдадут...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:58

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
кстати в Гвардейском осталось пару однушек по цене...тарам-парам...всего 74кгрн/м2
реально к дешевею...

Оптимизм продавцов Гвардейского, конечно, впечатляет. Преуступка там тоже в районе 2куе. Как-будто дом вот-вот сдадут...


1847$ метр (58.4к по 28.4)
46 метров
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k46m2-al ... 64e439cae5

Мне многова-то, но если упаду с дуба, то могу взять.

Я очень извиняюсь за вопрос нескромный:
Как сделать расчет дохода?
ремонт делать не готов.
по 3к можно будет продать?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:04

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показано что дом уже построен почти. А сроки сдачи 2021/4квартал.
Они будут его рожать 1-2 год уже построенный?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... lding-menu
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:36

  proftpd66 написав:+
показано что дом уже построен почти. А сроки сдачи 2021/4квартал.
Они будут его рожать 1-2 год уже построенный?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... lding-menu

Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.
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