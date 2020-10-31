Додано: Суб 31 жов, 2020 21:31

zРадио написав: Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину). Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).

zРадио написав: Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше. Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.

zРадио написав: PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью

Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента.Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".С реальностью имеют общее следующий факты.Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового.Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.