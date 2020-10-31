Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Заказчик строительства: Державне підприємство "Укрінвестбуд" (код- 31405158) Застройщик: ООО "Сантанна" (21468990) Начало строительства: 1 квартал 2005 года Сроки введения в эксплуатацию: — Строительство остановлено: 1 квартал 2006 года
и? посмотри на заказчика Днепровских башен)
разрешения там есть:
С фундаментом у этих зданий тоже есть проблемы, поэтому строительство так долго и ведётся.
На этапе проэктирования было допущено много просчётов ввиду отсутствия опыта высотного строительства, о чём неоднократно писалось в прессе.
zРадио написав:Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).
Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента. Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.
zРадио написав:Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.
Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен. Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
zРадио написав:PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью
С реальностью имеют общее следующий факты. Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового. Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.
Vlad442 написав:Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен. Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
В таком случае вы действуете в духе Геббельса - по принципу "чем наглее ложь, тем скорее в нее поверят". Во-первых, я даю ту массу информации, которая необходима для анализа рынка. Если вы не понимаете причинно-следственных связей, давлеющих на КРЖН, это вопрос не ко мне. От этого информация не становится "не относящейся к теме". Самообразовывайтесь в том числе по моим комментариям. Во-вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая (не приводя при этом никаких пруфов, кроме вбросов вроде Ярославова Града па3500 при наличии его в продаже па1800 с торгом). Поэтому если что-то и не получилось, то разве только у вас...
Домик показывает рост цен (хоть и говорят, что дескать так себе источник). Тут многие рассказывают "дорожает". Но у меня создалось впечатление, что начали появляться объекты дешевле рынка и по прозвону реальные объекты. Т.е. рыночек как бы вверх, но есть люди которые реально хотят продать с дисконтом по сравнению с рынком. И не один-два случая. Аналитики нет, это сугубо ощущение. Появилось последнюю неделю, раньше не было.
Если это про меня, то я не пропагандист дорожая. Мне, по большому счету, все равно, вырастет на 20%, или упадет на 20%. Так как не собираюсь ничего продавать, то, наверное, выгодней чтобы упала. Еще хочется курс повыше чтобы гривневый кредит наконец начал приносить дивиденды.
Потому что я смотрю на рынок со стороны, я рассуждаю менее заангажировано. Не ищу в каждой новости признаки грядущего дешевея (или дорожая).