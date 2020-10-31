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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:37
airmax78 написав:
Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.
почему интересно? если дом, то уже 95% построен, но не подключен.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:38
Прохожий написав: zРадио написав: Прохожий написав:
если есть деньги бери Диаданс
А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд
-советчик?
гавкай
провокатор
эксперД
По сути ответь! Ты дал человеку рекомендацию отнести 100 тыс долларов к застройщику, не закончившему ни единого дома. Тут есть мастаки покритиковать меня за то, что длинный прогноз давать аморально, потому что люди, прислушавшиеся к нему, продолжат сидеть в аренде. А тут эти мастаки молчат и не высовываются! Видимо, по принципу "ворон ворону глаз не выклюет"...
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