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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5517551855195520

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:37

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:+
показано что дом уже построен почти. А сроки сдачи 2021/4квартал.
Они будут его рожать 1-2 год уже построенный?
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B3%D ... lding-menu

Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.


почему интересно? если дом, то уже 95% построен, но не подключен.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:38

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:если есть деньги бери Диаданс


А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд-советчик?

гавкай
провокатор
эксперД


По сути ответь! Ты дал человеку рекомендацию отнести 100 тыс долларов к застройщику, не закончившему ни единого дома. Тут есть мастаки покритиковать меня за то, что длинный прогноз давать аморально, потому что люди, прислушавшиеся к нему, продолжат сидеть в аренде. А тут эти мастаки молчат и не высовываются! Видимо, по принципу "ворон ворону глаз не выклюет"...
zРадио
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  #<1 ... 5517551855195520
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