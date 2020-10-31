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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:37
airmax78 написав:
Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.
почему интересно? если дом, то уже 95% построен, но не подключен.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:38
Прохожий написав: zРадио написав: Прохожий написав:
если есть деньги бери Диаданс
А у его застройщика есть ХОТЬ ОДИН сданный дом? Или условие необязательное для того, чтобы отнести 100к+ долларов неизвестно кому? Чем ты отличаешься от вкладчиков в b2b jewelry, эксперд
-советчик?
гавкай
провокатор
эксперД
По сути ответь! Ты дал человеку рекомендацию отнести 100 тыс долларов к застройщику, не закончившему ни единого дома. Тут есть мастаки покритиковать меня за то, что длинный прогноз давать аморально, потому что люди, прислушавшиеся к нему, продолжат сидеть в аренде. А тут эти мастаки молчат и не высовываются! Видимо, по принципу "ворон ворону глаз не выклюет"...
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Додано: Нед 01 лис, 2020 01:54
Vlad442 написав: rjkz написав:
Но что касается основного фактора, который в последние годы немного разогнал спрос - это фактор заробитчанства. В нашей, официально признанной ЕБРР и МВФ, самой бедной стране Европы, появились миллионы людей, которые зарабатывают европейские/канадские/американские и тд зарплаты. Официальное мнение НБУ на этот счет, что переводы заробитчан составляли порядка 12 млрд. долларов в год, причем, я приводил ранее (не помню, то-ли в прошлом году, то-ли в начале этого) аналитику, опубликованную на Лига.нет, что всеми путями, официальными и нет, заробитчане перечисляли/привозили/пересылали в Украину порядка 22-24 млрд. долларов в год. На секундочку. Сравните с хотелками правительства от МВФ.
С приходом пандемии, заробитчане вынужденно вернулись в Украину. Такой-же эффект пандемии сказался на самом Киеве - понаехи многие вернулись в села. Как один из наших форумчан. Хвосты коровам (или кому-там?) крутить . Очевидно, не надо иметь большого воображения, чтобы понимать, что вернулись они не с пустыми карманами.
Может именно этот фактор вызвал неожиданный осенний рост цен. Я весной говорил, что никто не знает, как оно будет, потому что с такой ситуацией мы не встречались, при этом подразумевал, что неизвестно, упадет на 2 или на 5%. Рост цен казался крайне маловероятным.
Если это так и не будет других факторов, на рынке зимой-весной наступит стагнация, а потом цены начнут очень медленно сползать. РН достаточно инерционен и вброс денег он будет переваривать годами, пока они не уйдут через наследников, которые после продажи спадщины купят себе машину, а не расширят жилплощадь. Плюс отмирание новостроек, которые раньше пылесосили деньги с реального рынка, плюс отсутствие ввода нового жилья.
Да, я с Вам согласен.
Касаельно выделенного - вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:23
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.
почему интересно? если дом, то уже 95% построен, но не подключен.
Есть ДАБИ (или аналог), город (паевый внесок), киевенерго, водоканал, нежелание застройщика достраивать (КГС) итд итп.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:52
Чудове фото .
Для тих, хто не вірить, що весь Київ заставлений недобудами, як бездомний собака блохами!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:56
proftpd66 написав:
Дело не в разрешении, а в том что горе инженеры строили.
Не видел ни одного долгостроя который бы не оброс подобными страшилками. Проблемы с фундаментом, вертикальные трещины размером с кулак, покосилось по вертикали, кривые шахты лифтов и тд и т.п. очень редко когда такая история выходит из узкого круга посвящённых в верхах застройщика. А тут прям и в прессе писали и в прайм тайм выходило)
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:04
Ейру на заметку
смотреть с 18 мин.
Все апартементы сдаются с ремонтом и мебелью, входишь и живешь без геммора ремонта, прорабов, шума штробления и загаженных стройбанами лифтов и МОПов.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:06
rjkz написав:
..... вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)
Периоды когда нужно инвестировать в котлован и не нужно сменяются.
Сейчас мы на пороге нового благоприятного цикла инвестирования в первичку.
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Тут вопрос иной. Похоже сейчас людей с долларовой котлетой значительно меньше, чем было в 2015 году. Депо ставки низкие, следовательно накопительство на депо счетах непопулярно среди населения. Конкуренция за деньги инвестора будет нешуточная.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:25
UA написав: rjkz написав:
..... вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)
Периоды когда нужно инвестировать в котлован и не нужно сменяются.
Сейчас мы на пороге нового благоприятного цикла инвестирования в первичку.
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Тут вопрос иной. Похоже сейчас людей с долларовой котлетой значительно меньше, чем было в 2015 году. Депо ставки низкие, следовательно накопительство на депо счетах непопулярно среди населения. Конкуренция за деньги инвестора будет нешуточная.
В чем будет проявляться конкуренция? По цене сильно уже не упадешь. Упростить звездочку от Оркады или панель от ДБК4 сильнее уже невозможно. Или будут распродавать готовое в 0, чтобы начать новое в минус?
Пока что внешним проявлением конкуренции стала эвтаназия двух крупнейших застройщиков. Но это явно не к усилению конкуренции ведет.
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