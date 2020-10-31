rjkz написав:

Но что касается основного фактора, который в последние годы немного разогнал спрос - это фактор заробитчанства. В нашей, официально признанной ЕБРР и МВФ, самой бедной стране Европы, появились миллионы людей, которые зарабатывают европейские/канадские/американские и тд зарплаты. Официальное мнение НБУ на этот счет, что переводы заробитчан составляли порядка 12 млрд. долларов в год, причем, я приводил ранее (не помню, то-ли в прошлом году, то-ли в начале этого) аналитику, опубликованную на Лига.нет, что всеми путями, официальными и нет, заробитчане перечисляли/привозили/пересылали в Украину порядка 22-24 млрд. долларов в год. На секундочку. Сравните с хотелками правительства от МВФ.С приходом пандемии, заробитчане вынужденно вернулись в Украину. Такой-же эффект пандемии сказался на самом Киеве - понаехи многие вернулись в села. Как один из наших форумчан. Хвосты коровам (или кому-там?) крутить . Очевидно, не надо иметь большого воображения, чтобы понимать, что вернулись они не с пустыми карманами.