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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:43
zРадио написав:
во вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая ( вас...
Вы же вроде говорили о 2021. Почему вы перенесли на более позднее время? 2022 ранее не фигурировал в ваших постах.
Во вторых не понятно с кем вы спорите о начале формирования низходящего тренда. Вам говорят о дорожае как о уже свершившемся факте, а экономическая ситуация в стране говорит, что скоро опять будет девал. Именно поэтому уже как год на ветке практически никто не сообщает о сделках с недвигой, все затаились.
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hume
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:51
UA написав: rjkz написав:
..... вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)
Периоды когда нужно инвестировать в котлован и не нужно сменяются.
Сейчас мы на пороге нового благоприятного цикла инвестирования в первичку.
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Тут вопрос иной. Похоже сейчас людей с долларовой котлетой значительно меньше, чем было в 2015 году. Депо ставки низкие, следовательно накопительство на депо счетах непопулярно среди населения. Конкуренция за деньги инвестора будет нешуточная.
Спорное утверждение. Строительство это организационно сложное мероприятие, где кроме солдат и пушек (строителей и кранов) должны быть разведка, штаб, мобилизационные обеспечение, бюджет и т. п.
15 лет всем все строилось. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось. Восстановление и переформатирование рынка это не вопрос одного года.
Если бы не политические риски, то сейчас, во время сравнительно дешевых денег, банки могли бы создавать подконтрольных застройщиков, кредитовать их, строить и продавать готовое, но вряд ли после того, как власть и рейдеры положили Аркаду, кто-то будет ловить рыбку в этой мутной воде.
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Vlad442
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:53
hume написав: zРадио написав:
во вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая ( вас...
Вы же вроде говорили о 2021. Почему вы перенесли на более позднее время? 2022 ранее не фигурировал в ваших постах.
Так ведь реализуется сценарий: "ужОс без конца". Теперь можно перенести и на 2023 если че.
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airmax78
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:00
UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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