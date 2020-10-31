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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:43

  zРадио написав:во вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая ( вас...

Вы же вроде говорили о 2021. Почему вы перенесли на более позднее время? 2022 ранее не фигурировал в ваших постах.

Во вторых не понятно с кем вы спорите о начале формирования низходящего тренда. Вам говорят о дорожае как о уже свершившемся факте, а экономическая ситуация в стране говорит, что скоро опять будет девал. Именно поэтому уже как год на ветке практически никто не сообщает о сделках с недвигой, все затаились.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:51

  UA написав:
  rjkz написав:..... вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)

Периоды когда нужно инвестировать в котлован и не нужно сменяются.
Сейчас мы на пороге нового благоприятного цикла инвестирования в первичку.

Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.

Тут вопрос иной. Похоже сейчас людей с долларовой котлетой значительно меньше, чем было в 2015 году. Депо ставки низкие, следовательно накопительство на депо счетах непопулярно среди населения. Конкуренция за деньги инвестора будет нешуточная.

Спорное утверждение. Строительство это организационно сложное мероприятие, где кроме солдат и пушек (строителей и кранов) должны быть разведка, штаб, мобилизационные обеспечение, бюджет и т. п.
15 лет всем все строилось. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось. Восстановление и переформатирование рынка это не вопрос одного года.
Если бы не политические риски, то сейчас, во время сравнительно дешевых денег, банки могли бы создавать подконтрольных застройщиков, кредитовать их, строить и продавать готовое, но вряд ли после того, как власть и рейдеры положили Аркаду, кто-то будет ловить рыбку в этой мутной воде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:53

  hume написав:
  zРадио написав:во вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая ( вас...

Вы же вроде говорили о 2021. Почему вы перенесли на более позднее время? 2022 ранее не фигурировал в ваших постах.

Так ведь реализуется сценарий: "ужОс без конца". Теперь можно перенести и на 2023 если че.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:00

  UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.


Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:11

  hume написав:
  zРадио написав:во вторых, мой прогноз касается 2021-2022 гг, а не 2020-го, но тренд на снижение - уже свершившийся факт, и отрицают его лишь пропагандисты дорожая ( вас...

Вы же вроде говорили о 2021. Почему вы перенесли на более позднее время? 2022 ранее не фигурировал в ваших постах.

Во вторых не понятно с кем вы спорите о начале формирования низходящего тренда. Вам говорят о дорожае как о уже свершившемся факте, а экономическая ситуация в стране говорит, что скоро опять будет девал. Именно поэтому уже как год на ветке практически никто не сообщает о сделках с недвигой, все затаились.


18-30 месяцев от начала кризиса. Это цитата. Считайте ) А спорю - с лжецами, которые говорят о продолжающемся дорожае
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, напишешь этим манипуляторам? https://news.finance.ua/ru/news/-/48122 ... henie-goda
Что там они себе в конце позволяют?! Тем более про самый падающий по твоим сведеньям сегмент.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:38

  UA написав:
  rjkz написав:..... вспомнлось огроменное йнTервью с нйконовым, на лйга.неT, в часTносTй он сказал фразу, чTо объемы вводймого жйлья надо-бы уменьшйTь раза в 3, дескаTь засTройщйкй самй гробяT рынок. Й TуT как по заказу началй сыпаTся конкуренTы.
"Совпаденйе?..." (с)

Периоды когда нужно инвестировать в котлован и не нужно сменяются.
Сейчас мы на пороге нового благоприятного цикла инвестирования в первичку.

Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.

Тут вопрос иной. Похоже сейчас людей с долларовой котлетой значительно меньше, чем было в 2015 году. Депо ставки низкие, следовательно накопительство на депо счетах непопулярно среди населения. Конкуренция за деньги инвестора будет нешуточная.


Скорее будет по Никонову, строить будут мало, но за очень дорого.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:38

  airmax78 написав:Зрадио, напишешь этим манипуляторам? https://news.finance.ua/ru/news/-/48122 ... henie-goda
Что там они себе в конце позволяют?! Тем более про самый падающий по твоим сведеньям сегмент.


В любой момент времени будет такое распределение - не манипулируй. Ты тоже планируешь начать бегать по утрам каждый следующий понедельник :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:41

  zРадио написав:А спорю - с лжецами, которые говорят о продолжающемся дорожае

Дорожай - уже свершившийся факт.
Знаю несколько сделок летом-осенью, прошедших по ценам, которые в прошлом году никто не мог предположить (на 20-30 % дороже прошлогодних).
Меня этот факт тоже сильно удивил.
Возможно, сейчас перед налоговой амнистией люди вкладывают в недвижимость, чтобы потом не платить % для легализации денег?
l66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:43

  l66 написав:
  zРадио написав:А спорю - с лжецами, которые говорят о продолжающемся дорожае

Дорожай - уже свершившийся факт.
Знаю несколько сделок летом-осенью, прошедших по ценам, которые в прошлом году никто не мог предположить (на 20-30 % дороже прошлогодних).
Меня этот факт тоже сильно удивил.
Возможно, сейчас перед налоговой амнистией люди вкладывают в недвижимость, чтобы потом не платить % для легализации денег?


Аналогично с новостроем, перед выборами выгребли Диброва-парк под чистяк, ждут начало 4-го дома.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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