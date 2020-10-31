Додано: Нед 01 лис, 2020 13:15

remark написав: zРадио написав: Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить



Айтишников это не пугает, там все по-чесноку уплачено, они ведь кормильцы экономики и наполнители пенсфонда. Айтишников это не пугает, там все по-чесноку уплачено, они ведь кормильцы экономики и наполнители пенсфонда.

Их не пугает и на депозит эти деньги положить. Тем, у кого накопления сделаны с белых доходов, вообще не о чем суетиться. Для них ничего не поменяется. А вот тем, у кого деньги серые, нужно будет принимать решение, через какой инструмент их отбеливать. Самые низкие налоги будут созданы для ОВГЗ. Легализация через бетон дешевой не будет - как минимум 5%.PS: кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надоЯ, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек