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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:44
zРадио
Причём рост цен произошёл не только за наблюдаемым районом в Киеве, но и в областном центре, за ценами которого слежу.
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l66
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:49
l66 написав:
Дорожай - уже свершившийся факт.
Знаю несколько сделок летом-осенью, прошедших по ценам, которые в прошлом году никто не мог предположить (на 20-30 % дороже прошлогодних).
Меня этот факт тоже сильно удивил.
Возможно, сейчас перед налоговой амнистией люди вкладывают в недвижимость, чтобы потом не платить % для легализации денег?
Сейчас цены выше, чем были год назад, но ниже, чем были на пике в марте. Основной прирост пришелся как раз на ноябрь-декабрь 2019 на укреплении гривны.
Что касается налоговой амнистии - она играет против бетона, а не за него. Поскольку налог там будет ненулевой
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:55
zРадио
Допустим, семья сейчас купила квартиру для себя.
Подавать сведения для амнистии не собирается, так как это единственное жильё.
О каком налоге при амнистии может идти речь?
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l66
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:58
zРадио написав:
В любой момент времени будет такое распределение - не манипулируй. Ты тоже планируешь
начать бегать по утрам каждый следующий понедельник
Да это ладно. Вот это как понимать?
Справка Finance.ua:
С начала лета недвижимость комфорт-класса подорожала меньше всего – на 4,19%, а недвижимость бизнес-класса подорожала на целых 15,2%.
В Украине в течение III квартала 2020 года заключили более 206 тысяч сделок с недвижимостью.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:01
l66 написав:zРадио
Допустим, семья сейчас купила квартиру для себя.
Подавать сведения для амнистии не собирается, так как это единственное жильё.
О каком налоге при амнистии может идти речь?
Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить
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zРадио
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:06
zРадио написав:
Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить
Айтишников это не пугает, там все по-чесноку уплачено, они ведь кормильцы экономики и наполнители пенсфонда.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:07
Интересный опрос от Луна, первый раз вижу...
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BIGor
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:15
remark написав: zРадио написав:
Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить
Айтишников это не пугает, там все по-чесноку уплачено, они ведь кормильцы экономики и наполнители пенсфонда.
Их не пугает и на депозит эти деньги положить. Тем, у кого накопления сделаны с белых доходов, вообще не о чем суетиться. Для них ничего не поменяется. А вот тем, у кого деньги серые, нужно будет принимать решение, через какой инструмент их отбеливать. Самые низкие налоги будут созданы для ОВГЗ. Легализация через бетон дешевой не будет - как минимум 5%.
PS: кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надо
Я, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек
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zРадио
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:17
UA написав: airmax78 написав:
В чем будет проявляться конкуренция? По цене сильно уже не упадешь. Упростить звездочку от Оркады или панель от ДБК4 сильнее уже невозможно. Или будут распродавать готовое в 0, чтобы начать новое в минус?
Валюта рынка недвижимости это доллар.
Девальвация гривны всегда стимулировала первичку.
Усиление гривны последние 1,5 года просто убило первичку.
Кто бы что не мнил, финмониторинг тоже сыграл свою роль.
Интересно, почему вы считаете что все хранят в гривне?
Почему нельзя купить евро или фунт ? ( Не прямо сейчас, а вообще)
Почему вы считаете, что гривну инвестируют на короткий период ? А не на 1-2 года ?
Ревальвация может быть летом 2021. Если не будет ревальвации в 2 квартале 2021 года, то тогда уже вопрос паники и заход в бетон.
В 2015 было 4-8млрл золотовалютных резервов , а сейчас 29млрд.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:26
zРадио написав:
кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надо Я, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек
Помню публиковали среднюю ЗП ИТ-ников - это всего 1,5 - 2 куе. Нищебродские деньги как для Киева.
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