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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:27
BIGor написав: zРадио написав:
кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надо Я, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек
Помню публиковали среднюю ЗП ИТ-ников - это всего 1,5 - 2 куе. Нищебродские деньги как для Киева.
Смотря сколько лет скирдовать)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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