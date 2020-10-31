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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5520552155225523

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:27

  BIGor написав:
  zРадио написав:кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надо Я, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек

Помню публиковали среднюю ЗП ИТ-ников - это всего 1,5 - 2 куе. Нищебродские деньги как для Киева.


Смотря сколько лет скирдовать)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:52

  shapo написав:
  UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.


Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.

Я знаю, о чем пишу))
Укрбуд это просто вывеска-франшиза для инвесторов с нулевыми познаниями.
Аркада продавала дома, которые строилось из изделий и по проектам ДБК-3.
Сколько проектантов сидит в здании КГС на Омельяновича-Павленко,4? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:01

  Vlad442 написав:15 лет всем все строилось. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось.

Вы мягко говоря не в курсе ситуации на КРЖН.
В Киеве около 100 000 обманутых инвесторов в новострои.
Просто вы сейчас лично попали с Аркадой.
Кратная девальвация гривны вызвала строительный бум 15-17 годов.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:31

  UA написав:
  Vlad442 написав:15 лет всем все строилось. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось.


Кратная девальвация гривны вызвала строительный бум 15-17 годов.


Почему цены были очень дёшевые???

Может быть была смена власти и новые не научились брать взятки ?

То же Джек стоял по смешным ценам, в то время, а сейчас в кризис все стоит очень дорого . Мхитарян писал а Фейсбуке, что его СБУ заставляет подарить квартиры на последних этажах.

Нет, не слышали :wink:
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