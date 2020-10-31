Додано: Нед 01 лис, 2020 13:40

Всем привет, бывает полистываю эту тему но регистрация давно потеряна, решил еще раз зарегиться.

В общем по поводу амнистии особо не переживайте, я достаточно плотно работал с комитетом еще при предыдущей власти когда они только начинали обсуждать подобные решения. Что касается нового законопроекта который продвигает Гетьмантцев со своим окружением то очень сомнительно что его приймут в том виде в котором пишут в тернетах.



По пунктам, та недвига которая уже есть в реестрах фактически легализирована, задним числом никто не сможет никого дергать, расчет сделан что бы вы сами пришли и на себя настучали. По поводу налоговой, я хорошо знаю как она работает изнутри, сейчас там полнейший и лютейший звиздец, очень мало вменяемых кадров осталось, сплошное невежество и не профессионализм. Институт разрушен, это совсем не та налоговая которая была в 2005-2013 годах. Невозможно огранизовать проверку электронных деклараций, а те кто работает с физиками так там совсем грусть печалька, вот прям вообще.

Что реально может быть ? Те кто подадут нулевую декларацию могут об этот потом пожалеть, на них будут брошены все ресурсы и их реально могут проверять и в хвост и в гриву, притом будет пересекаться и по бизнесу, допустим вы соучредитель бизнеса или директор предприятия, к вам прийдут, не сразу, спустя какое-то время, будут доначислять, выискивать что бы еще отщипнуть.



А по поводу недвиги не парьтесь особо, тут обуздать реестры которые полностью открыты что бы начислить налог на недвигу не могут, есть все инструменты для этого, а вы про ракеты и луну )))