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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:40
Всем привет, бывает полистываю эту тему но регистрация давно потеряна, решил еще раз зарегиться.
В общем по поводу амнистии особо не переживайте, я достаточно плотно работал с комитетом еще при предыдущей власти когда они только начинали обсуждать подобные решения. Что касается нового законопроекта который продвигает Гетьмантцев со своим окружением то очень сомнительно что его приймут в том виде в котором пишут в тернетах.
По пунктам, та недвига которая уже есть в реестрах фактически легализирована, задним числом никто не сможет никого дергать, расчет сделан что бы вы сами пришли и на себя настучали. По поводу налоговой, я хорошо знаю как она работает изнутри, сейчас там полнейший и лютейший звиздец, очень мало вменяемых кадров осталось, сплошное невежество и не профессионализм. Институт разрушен, это совсем не та налоговая которая была в 2005-2013 годах. Невозможно огранизовать проверку электронных деклараций, а те кто работает с физиками так там совсем грусть печалька, вот прям вообще.
Что реально может быть ? Те кто подадут нулевую декларацию могут об этот потом пожалеть, на них будут брошены все ресурсы и их реально могут проверять и в хвост и в гриву, притом будет пересекаться и по бизнесу, допустим вы соучредитель бизнеса или директор предприятия, к вам прийдут, не сразу, спустя какое-то время, будут доначислять, выискивать что бы еще отщипнуть.
А по поводу недвиги не парьтесь особо, тут обуздать реестры которые полностью открыты что бы начислить налог на недвигу не могут, есть все инструменты для этого, а вы про ракеты и луну )))
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bubbabob
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:52
shapo написав: UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Я знаю, о чем пишу))
Укрбуд это просто вывеска-франшиза для инвесторов с нулевыми познаниями.
Аркада продавала дома, которые строилось из изделий и по проектам ДБК-3.
Сколько проектантов сидит в здании КГС на Омельяновича-Павленко,4?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:01
Vlad442 написав:15 лет всем все строилось
. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось.
Вы мягко говоря не в курсе ситуации на КРЖН.
В Киеве около 100 000 обманутых инвесторов в новострои.
Просто вы сейчас лично
попали с Аркадой.
Кратная девальвация гривны вызвала строительный бум 15-17 годов.
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UA
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:31
UA написав: Vlad442 написав:15 лет всем все строилось
. Рынок заслужил доверие, что вызвало строительный бум 15-17, когда все остальное валилось.
Кратная девальвация гривны вызвала строительный бум 15-17 годов.
Почему цены были очень дёшевые???
Может быть была смена власти и новые не научились брать взятки ?
То же Джек стоял по смешным ценам, в то время, а сейчас в кризис все стоит очень дорого . Мхитарян писал а Фейсбуке, что его СБУ заставляет подарить квартиры на последних этажах.
Нет, не слышали
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:45
Vlad442 написав: zРадио написав:
Как осенний рост может быть неожиданным, если во-первых, он сезонный (т.е. ежегодный), во-вторых, вы сами его ванговали, называя эффектом маятника (забыв при этом упомянуть о весенно-летнем падении, который этот т.н. осенний рост не отыграл даже наполовину).
Эффект маятника я прогнозировал на рынке аренды, когда уехавшие начнут возвращаться, окажется, что в их квартирах живут те, кто перебрался из более низкого сегмента.
Осенний рост цен продажи во время кризиса и пандемии для меня оказался неожиданным.
zРадио написав:
Есть и дополнительные вопросы - как вы объясняете локализацию осеннего роста всего 2-мя районами ПОХом и Голосеевским? Если мое объяснение про смерть переуступок Аркады не нравится, с удовольствием послушаю ваше.
Не знаю. Я стараюсь не делать заключения, когда не уверен.
Вы не замечали, что вы действуете в духе Зеленского? Даете массу информации прямо не относящейся к теме, нагнетаете фон, а потом, когда не получилось, "я никому ничего не обещал".
zРадио написав:
PS: уменьшение предложения и отсутствие ввода нового жилья - заезженная пропаганда, ничего общего не имеющая с реальностью
С реальностью имеют общее следующий факты.
Деньги перетекли с рынка котлованов на рынок готового.
Если бы ввели в срок Эврику и Патриотику на озерах (а также многие другие комплексы) на сколько бы тысяч квартир было сейчас больше на рынке аренды и продажи? Даже те, кто покупал для себя, сейчас сидят в аренде или не выставляют свою квартиру на продажу, поддерживая рынок.
Навіть не знаю, що сказати як воно буде.
Тут з одного боку на підході три кавалірки біля метро. З іншого боку короновірус і карантинні обмеження кажуть що не на рік. А за цей час звикнуть до формату віддаленої роботи і їхати за добре оплачуваною роботою в Київ не буде потреби.
Плюс до того, демографія і міграція в ЄС і далі.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:57
первое
BIGor написав:
Интересный опрос от Луна, первый раз вижу...
:
тут я вижу ошибку выжившего. Где лун делал опрос ? Вероятно на своём сайте. Очевидно, что на луну ходят те, кто интересуются недвижимостью. второе
: ладно, сделали они опрос с ошибкой выжившего и есть циферка. А много или мало - не понятно, ведь сравнения никакого нет ? Они не привели данных по такому же вопросу 1-2-3 назад.
Правильно было бы сделать опрос где-то на улице, получить какую-то циферку и сравнить эту циферку с тем, что было 1-2-3 года назад.третье
: мелочь, но бросилось в глаза. Почему луновский вопрос звучит "рассматриваю покупку" а не "планирую покупку" ? Ведь когда "рассматриваю" - то рассматривать можно среди нескольких варивантов, а когда "планирую" - то выбор сделан (деньги есть или дособираются, ищу время и объект для входа в бетон).
Пример: лично я тоже могу рассмотреть покупку бетона, например, в СГ если мне ща сделают скидку в 50%. То есть я не планирую, но при определённых условиях я рассмотрю (и ещё, с%ка, подумаю, покручу носом
)четвёртое
: ну вы верите что луна, которая живёт с новостроек выпустит новость "шеф, всё вропало, продажи падают?" Тут наоборот надо подстегнуть чтобы пипл зашёл на к ним сайт (и пофиг какой там инфоповод, хотя ж напомню, что негативный прогноз они не выпустят), для них - главное трафик.
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 01 лис, 2020 16:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:02
zРадио написав: remark написав: zРадио написав:
Почитайте проект закона. Единственная, или двенадцатая - совершенно неважно. Важно, куплена ли она за деньги, с которых уплачен НДФЛ/единый налог, или за деньги, происхождение которых невозможно объяснить
Айтишников это не пугает, там все по-чесноку уплачено, они ведь кормильцы экономики и наполнители пенсфонда.
Их не пугает и на депозит эти деньги положить. Тем, у кого накопления сделаны с белых доходов, вообще не о чем суетиться. Для них ничего не поменяется. А вот тем, у кого деньги серые, нужно будет принимать решение, через какой инструмент их отбеливать. Самые низкие налоги будут созданы для ОВГЗ. Легализация через бетон дешевой не будет - как минимум 5%.
PS: кстати, вопрос ИТ-шников уже разбирали много раз. Любителям версии о том, что это важнейший для бетон сегмент, нужно определиться - сколько им квартир на человека им надо
Я, грешным делом, считаю, что большинству необходима одна, и оно (большинство) ей уже обзавелось. В год количество ИТ-шников в Киеве растет аж на целых 2 тыс человек
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:04
flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж.
и, кстати, понимаю, что владельцу квалирок не к лицу, но правильно "в Україні"
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 01 лис, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:07
baraka написав: flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж
Читай доу, аін та інші профільні ресурси.
З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 01 лис, 2020 16:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:10
flyman написав: baraka написав: flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж
Читай доу, аін та інші профільні ресурси.
читаю, линка есть ?
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