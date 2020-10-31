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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5521552255235524

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подтверждаю, на https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/ статистика по айтишникам где-то как Флай говорит.
В Киеве где-то 45% от общего числа работающих в аутсорсе.
Понятно что не всем недвижимость нужна и не у всех есть на нее средства, это уже другой вопрос.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24

  foxluck написав:Подтверждаю, на https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/ статистика по айтишникам где-то как Флай говорит.
В Киеве где-то 45% от общего числа работающих в аутсорсе.
Понятно что не всем недвижимость нужна и не у всех есть на нее средства, это уже другой вопрос.


о, спс, плюсанул
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:25

  flyman написав:ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.

Це дуже гарне питання! Я над цим ломаю голову вже півроку ))))

В такому варіанті, імхо, вже тільки на Уркаїну немає сенсу дивитись ...
Вже повно країн пропонують візи для такої категорії людей.

Тому, імхо, треба порівнювати не Київ вс. хутор в зажоп"є ...
А Київ вс. Белград, Олбанія, Іспанія і так далі ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  flyman написав:ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.


муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж.

и, кстати, понимаю, что владельцу квалирок не к лицу, но правильно "в Україні"
То, что их не менее 100к по Украине - цифра из ряда источников, от всяких Доу до помельче, причём цифра старая, и вряд ли уменьшается
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:31

  flyman написав:
  baraka написав:
  flyman написав:ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.


муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж

Читай доу, аін та інші профільні ресурси.

З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.


не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе

вот открыл линку
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/

там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%
(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?

моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.

но если я неправ - аргументируй плиз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:33

  Faceless написав:
baraka написав:
  flyman написав:ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.


муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж.

и, кстати, понимаю, что владельцу квалирок не к лицу, но правильно "в Україні"
То, что их не менее 100к по Украине - цифра из ряда источников, от всяких Доу до помельче, причём цифра старая, и вряд ли уменьшается


Faceless, спс, с моментальной цифрой гребцов - не спорю, мне интересно как муха посчитал изменение (рост на 10-20% г/г).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:36

  baraka написав:не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе

вот открыл линку
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/

там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%
(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?

моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.

но если я неправ - аргументируй плиз.

Рост или падение обычно публикуют по количеству сотрудников в ТОП 50 компаний, вот пример https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2020/
2% роста. В деньгах думаю никто такую инфу не будет выкладывать.
BIGor
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