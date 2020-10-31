Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 16:13
Подтверждаю, на
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/
статистика по айтишникам где-то как Флай говорит.
В Киеве где-то 45% от общего числа работающих в аутсорсе.
Понятно что не всем недвижимость нужна и не у всех есть на нее средства, это уже другой вопрос.
foxluck
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:24
foxluck написав:
Подтверждаю, на
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/
статистика по айтишникам где-то как Флай говорит.
В Киеве где-то 45% от общего числа работающих в аутсорсе.
Понятно что не всем недвижимость нужна и не у всех есть на нее средства, это уже другой вопрос.
о, спс, плюсанул
baraka
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:25
flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна
.
Це дуже гарне питання! Я над цим ломаю голову вже півроку ))))
В такому варіанті, імхо, вже тільки на Уркаїну немає сенсу дивитись ...
Вже повно країн пропонують візи для такої категорії людей.
Тому, імхо, треба порівнювати не Київ вс. хутор в зажоп"є ...
А Київ вс. Белград, Олбанія, Іспанія і так далі ...
change_pm
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:30
baraka написав: flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж.
и, кстати, понимаю, что владельцу квалирок не к лицу, но правильно "в Україні"
То, что их не менее 100к по Украине - цифра из ряда источников, от всяких Доу до помельче, причём цифра старая, и вряд ли уменьшается
Faceless
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:31
flyman написав: baraka написав: flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж
Читай доу, аін та інші профільні ресурси.
З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.
не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе
вот открыл линку
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/
там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%
(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?
моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.
но если я неправ - аргументируй плиз.
baraka
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:33
Faceless написав: baraka написав: flyman написав:
ІТ ринок росте 10%..20% щороку, ІТшників більше 100К на Україні, 50% їх було в Києві.
Щодо нерухомості, так їм якраз віддалена робота надовго і потреба покупки в Києві досить сумнівна.
муха, а это циферка от себя или есть какая-то линка ?
ойтишнеги имеют же свойство убегать зарубеж.
и, кстати, понимаю, что владельцу квалирок не к лицу, но правильно "в Україні"
То, что их не менее 100к по Украине - цифра из ряда источников, от всяких Доу до помельче, причём цифра старая, и вряд ли уменьшается
Faceless, спс, с моментальной цифрой гребцов - не спорю, мне интересно как муха посчитал изменение (рост на 10-20% г/г).
baraka
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Додано: Нед 01 лис, 2020 16:36
baraka написав:
не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе
вот открыл линку
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/
там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%
(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?
моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.
но если я неправ - аргументируй плиз.
Рост или падение обычно публикуют по количеству сотрудников в ТОП 50 компаний, вот пример
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2020/
2% роста. В деньгах думаю никто такую инфу не будет выкладывать.
BIGor
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