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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5523552455255526>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:52

  BIGor написав:В деньгах думаю никто такую инфу не будет выкладывать.


От hr-юши в EPAM-е знаю, что их ФОТ в 2019-м вырос на 8%. Но так как они платят в гривне, то за счет укрепления курса - 0%.

Спрошу на неделе, что там у них в этом году...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:38

  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Меньше 100 баксов, да?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48

  Natt написав:
  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Меньше 100 баксов, да?

YES!
А як ти догадалася?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:50

  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Ну це Ви занадто скупились. С цим ковідом нахіба вам зимовий одяг та взуття? В магазин вискочити на 5 хвилин раз в неділю?
По моїм розрахункам витрати десь залишились на місці, десь стало менше, десь більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:55

  Natt написав:
  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Меньше 100 баксов, да?

Хапай його, хапай!!! :mrgreen:
А то якась інша "підбере" нашого мухуйчика! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57

  BIGor написав:
  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Ну це Ви занадто скупились. С цим ковідом нахіба вам зимовий одяг та взуття? В магазин вискочити на 5 хвилин раз в неділю?
По моїм розрахункам витрати десь залишились на місці, десь стало менше, десь більше.

В мене вийшло +- на ціну проїного на електричку + проїзного на метро.
А за ці зекономлені на громадському транспорті я ще літом зробив закупи літом одягу/взуття, але ще їм навіть не користувався.

Ще додав комуналь за цоколь і все одно менше сотки у.е.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08

  Долярчик написав:
  Natt написав:
  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Меньше 100 баксов, да?

Хапай його, хапай!!! :mrgreen:
А то якась інша "підбере" нашого мухуйчика! :mrgreen:

Намекаете, что его выгодно содержать? :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:23

  flyman написав:Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ.

Ахахахах! :lol: А кому я вже півроку про це розповідаю :?:
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:24

  Natt написав:Намекаете, что его выгодно содержать? :mrgreen:

Якщо виманити з цоколя до себе, а цоколь здати в оренду, то ще і прибуток буде.
:D
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flyman
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