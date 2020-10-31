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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 16:52
BIGor написав:
В деньгах думаю никто такую инфу не будет выкладывать.
От hr-юши в EPAM-е знаю, что их ФОТ в 2019-м вырос на 8%. Но так как они платят в гривне, то за счет укрепления курса - 0%.
Спрошу на неделе, что там у них в этом году...
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:10
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:38
flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того
. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Меньше 100 баксов, да?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48
Natt написав: flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того
. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Меньше 100 баксов, да?
YES!
А як ти догадалася?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:50
flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Ну це Ви занадто скупились. С цим ковідом нахіба вам зимовий одяг та взуття? В магазин вискочити на 5 хвилин раз в неділю?
По моїм розрахункам витрати десь залишились на місці, десь стало менше, десь більше.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:55
Natt написав: flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того
. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Меньше 100 баксов, да?
Хапай його, хапай!!!
А то якась інша "підбере" нашого мухуйчика!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57
BIGor написав: flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Ну це Ви занадто скупились. С цим ковідом нахіба вам зимовий одяг та взуття? В магазин вискочити на 5 хвилин раз в неділю?
По моїм розрахункам витрати десь залишились на місці, десь стало менше, десь більше.
В мене вийшло +- на ціну проїного на електричку + проїзного на метро.
А за ці зекономлені на громадському транспорті я ще літом зробив закупи літом одягу/взуття, але ще їм навіть не користувався.
Ще додав комуналь за цоколь і все одно менше сотки у.е.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08
Долярчик написав: Natt написав: flyman написав:
До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того
. Думаю в листопаді, аналогічно буде.
Меньше 100 баксов, да?
Хапай його, хапай!!!
А то якась інша "підбере" нашого мухуйчика!
Намекаете, что его выгодно содержать?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:23
flyman написав:
Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ
.
Ахахахах!
А кому я вже півроку про це розповідаю
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:24
Natt написав:
Намекаете, что его выгодно содержать?
Якщо виманити з цоколя до себе, а цоколь здати в оренду, то ще і прибуток буде.
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