Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)
Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.
Так що тепер, какакурт?!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:25
Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)
Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.
Так що тепер, какакурт?!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57
Мабуть таки в мене чуйка на деякі речі ...
І про те, що дощ надовго я почав здогадуватись навесні .... і питати, питати, питати ...
І рік тому зробив хід конем, как акурт ....
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дешевше ніж кота
Так що не гайте часу - поки нема 50 - треба діяти!
Хапати Мухуя за....
Може ще встигнете народити йому хоч двоє мухуєнят!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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