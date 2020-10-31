Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)
Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.
Так що тепер, какакурт?!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:25
Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)
Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.
Так що тепер, какакурт?!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57
Мабуть таки в мене чуйка на деякі речі ...
І про те, що дощ надовго я почав здогадуватись навесні .... і питати, питати, питати ...
І рік тому зробив хід конем, как акурт ....
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:52
3й этаж неликвид, в этом доме цена очень зависит от того видовая ли квартира
думаю это па3куе тупо перепродать будет проблематично даже после ввода в эксплуатацию посему как сделать расчет дохода хз
а в общем ИМХО локация дома бомба, очень жалею что в свое время не влошился, можно было вскочить на моменте немного дороже па1куе за видовую)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:00
В Німеччині вже другий раз з початку коронакризи кинули корона-премію від держави для підтримання штанців.
300+300 = 600. Здається дрібниці, а приємно.
Так що. В звязку з пандемією забиваємо вікна.?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО неправильный вывод
не пишут конкретики потому что ветка из информационно-дискусионно-аналитической превратилась в овнометательную
лично Я пока еще захожу по старой привычке, но все реже и реже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:11
объявление уже не активное. Уже купили. На крыше может быть будет рестораны, можно будет зависать там.
можно было бы умереть от инфаркта миокарда, если узнать что строят 2 этажа за 2 год и что Микитася отжали рейдеры Строят от 2017 года, это 4 года если сдадут в начале 2022/1-квартал, а если нет, то 5 лет стройка.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14
Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а мне кажется, что надо не достроить, а снести. Без компенсации, естественно. Ведь это не за три копейки покупалось, следовательно , деньги на юриста были...
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
общался с риелтором, продана 4 к квартира на Котельникова, средний этаж, 122 метра за 107. Дому 20 лет, состояние-под ремонт. Верю, потому что было объявление и исчезло
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
все складывается к дешевею)
в 21м должны сдать
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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