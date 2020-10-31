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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5524552555265527>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:25

  change_pm написав:
  flyman написав:Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ.

Ахахахах! :lol: А кому я вже півроку про це розповідаю :?:

Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)

Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.

Так що тепер, какакурт?!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Але основний посил в іншому, що вже більше як півроку тема хотьби в офіс відпала, а з нею і потреба в каваліках біля ШРТ.

Ахахахах! :lol: А кому я вже півроку про це розповідаю :?:

Так хто ж знав що "цей дощ на довго" (с)

Ось так завжди: поки щось потрібне купиш, то воно вже і не треба.

Так що тепер, какакурт?!

Мабуть таки в мене чуйка на деякі речі ...

І про те, що дощ надовго я почав здогадуватись навесні .... і питати, питати, питати ...
І рік тому зробив хід конем, как акурт ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:52

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
кстати в Гвардейском осталось пару однушек по цене...тарам-парам...всего 74кгрн/м2
реально к дешевею...

Оптимизм продавцов Гвардейского, конечно, впечатляет. Преуступка там тоже в районе 2куе. Как-будто дом вот-вот сдадут...


1847$ метр (58.4к по 28.4)
46 метров
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k46m2-al ... 64e439cae5

Мне многова-то, но если упаду с дуба, то могу взять.

Я очень извиняюсь за вопрос нескромный:
Как сделать расчет дохода?
ремонт делать не готов.
по 3к можно будет продать?

3й этаж неликвид, в этом доме цена очень зависит от того видовая ли квартира
думаю это па3куе тупо перепродать будет проблематично даже после ввода в эксплуатацию посему как сделать расчет дохода хз

а в общем ИМХО локация дома бомба, очень жалею что в свое время не влошился, можно было вскочить на моменте немного дороже па1куе за видовую)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:00

  BIGor написав:
  flyman написав:До речі, так як відпала потреба у користування ШРТ та іншим громадським транспортом, а літом закупився про запас одягом та взуттям на зиму, то в жовтні витрати "на життя" стали менші чим були до того. Думаю в листопаді, аналогічно буде.

Ну це Ви занадто скупились. С цим ковідом нахіба вам зимовий одяг та взуття? В магазин вискочити на 5 хвилин раз в неділю?
По моїм розрахункам витрати десь залишились на місці, десь стало менше, десь більше.


В Німеччині вже другий раз з початку коронакризи кинули корона-премію від держави для підтримання штанців.
300+300 = 600. Здається дрібниці, а приємно.

Так що. В звязку з пандемією забиваємо вікна.? :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Во вторых не понятно с кем вы спорите о начале формирования низходящего тренда. Вам говорят о дорожае как о уже свершившемся факте, а экономическая ситуация в стране говорит, что скоро опять будет девал. Именно поэтому уже как год на ветке практически никто не сообщает о сделках с недвигой, все затаились.

ИМХО неправильный вывод
не пишут конкретики потому что ветка из информационно-дискусионно-аналитической превратилась в овнометательную
лично Я пока еще захожу по старой привычке, но все реже и реже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:11

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Оптимизм продавцов Гвардейского, конечно, впечатляет. Преуступка там тоже в районе 2куе. Как-будто дом вот-вот сдадут...


1847$ метр (58.4к по 28.4)
46 метров
https://www.olx.ua/obyavlenie/1k46m2-al ... 64e439cae5

Мне многова-то, но если упаду с дуба, то могу взять.

Я очень извиняюсь за вопрос нескромный:
Как сделать расчет дохода?
ремонт делать не готов.
по 3к можно будет продать?

3й этаж неликвид, в этом доме цена очень зависит от того видовая ли квартира
думаю это па3куе тупо перепродать будет проблематично даже после ввода в эксплуатацию посему как сделать расчет дохода хз

а в общем ИМХО локация дома бомба, очень жалею что в свое время не влошился, можно было вскочить на моменте немного дороже па1куе за видовую)


объявление уже не активное. Уже купили. На крыше может быть будет рестораны, можно будет зависать там.

можно было бы умереть от инфаркта миокарда, если узнать что строят 2 этажа за 2 год и что Микитася отжали рейдеры :) Строят от 2017 года, это 4 года если сдадут в начале 2022/1-квартал, а если нет, то 5 лет стройка.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14

  baraka написав:
не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе

вот открыл линку
https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/

там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%
(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?

моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.

но если я неправ - аргументируй плиз.


Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Искренне желаю инвесторам Гвардейского, чтобы дом их достроили к концу следующего года. Но надежды на это, мне кажется, не много.

а мне кажется, что надо не достроить, а снести. Без компенсации, естественно. Ведь это не за три копейки покупалось, следовательно , деньги на юриста были...
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:ситуация в стране говорит, что скоро опять будет девал. Именно поэтому уже как год на ветке практически никто не сообщает о сделках с недвигой, все затаились

общался с риелтором, продана 4 к квартира на Котельникова, средний этаж, 122 метра за 107. Дому 20 лет, состояние-под ремонт. Верю, потому что было объявление и исчезло
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:объявление уже не активное. Уже купили.

Строят от 2017 года, это 4 года если сдадут в начале 2022/1-квартал, а если нет, то 5 лет стройка.

все складывается к дешевею)

в 21м должны сдать
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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