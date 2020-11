Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14

baraka написав:

не, ну я понимаю, что меряют рынок только по тебе



вот открыл линку

https://jobs.dou.ua/salaries/demography/jun2020/



там нигде не написано, что "рынок вырос на 10-20"%

(кстати, что такое рынок в твоём понимание - объём заказов, количество заказчиков, число работающих айтишников или что-то ещё) ?



моё понимание, что про рынок ты сам себе придумал.



Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке

