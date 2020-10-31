верные признаки, без вариантов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:07
верные признаки, без вариантов
Скоро(R)
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:13
ЖК Русановская Гавань
можно взять моторную лоту надувную и поплыть на Почтовую Площадь, и от туда на электро самокате на вверх на Европейскую площадь. Тема?
в принципе, взять лодку на прицеп и поставить на стоянку, если такая есть.
К Почтовой Площади - 5.5км, на Подол новый мост - 6.8км.
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