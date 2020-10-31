верные признаки, без вариантов
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:07
верные признаки, без вариантов
Скоро(R)
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:33
если сделать подсчет, сейчас меняем по 28.6-29.1 . Летом ожидаем 26.6
28.6 от 26.6 = 7%
За 6 месяцев это будет = 3.5% годовых (7% / 12месяцев * 6месяцев)
7%(10%) остаток в гривне, будет 3.50% За 6 месяцев
3.5 (разница на курсе) + 3.5 (остаток на карте) = 7%. За 6 месяцев. За 12 месяце будет ~10%.
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Подорожает ли ЖК Гвардейский на 7% или на 14% (10%-12%) через год? по переуступке. Получается что выгода будет в 2022-2023
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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