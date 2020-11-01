RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5524552555265527

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:07

  proftpd66 написав: объявление уже не активное. Уже купили.

  Serg-ik написав:продана 4 к квартира, потому что было объявление и исчезло

верные признаки, без вариантов
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 07.08.17
Подякував: 846 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:33

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:объявление уже не активное. Уже купили.

Строят от 2017 года, это 4 год :twisted: а если сдадут в начале 2022/1-квартал, а если нет, то 5 лет стройка.

все складывается к дешевею)

в 21м должны сдать


если сделать подсчет, сейчас меняем по 28.6-29.1 . Летом ожидаем 26.6

28.6 от 26.6 = 7%

За 6 месяцев это будет = 3.5% годовых (7% / 12месяцев * 6месяцев)

7%(10%) остаток в гривне, будет 3.50% За 6 месяцев

3.5 (разница на курсе) + 3.5 (остаток на карте) = 7%. За 6 месяцев. За 12 месяце будет ~10%.

===========

Подорожает ли ЖК Гвардейский на 7% или на 14% (10%-12%) через год? по переуступке. Получается что выгода будет в 2022-2023
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
prosecutor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:11

  prosecutor написав:Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?


я уже выздоровел, могу трупы носить :)
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.

Статистика - фигня
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:26

  proftpd66 написав:
  prosecutor написав:Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?


я уже выздоровел, могу трупы носить :)
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.

Статистика - фигня


Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
prosecutor
 
Повідомлень: 237
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:29

  prosecutor написав:Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.

Че ж вас так штырит-то от бадикаунта? Вы че, бессмертный? Или в изолированном противогазе и костюме химзащиты всюду ходите?
airmax78
 
Повідомлень: 36517
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:33

  prosecutor написав:
  proftpd66 написав:
  prosecutor написав:Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?


я уже выздоровел, могу трупы носить :)
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.

Статистика - фигня


Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.


я написал там
viewtopic.php?p=5089776#p5089776
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 22.12.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:46

  adeges написав:Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке


спс, тут ещё может быть такой кейс: число вакансий выросло, а гребцов - осталось прежним (например, потому, что часть валит из этого болота).

но сошлись на 2% роста :)
baraka
 
Повідомлень: 4733
З нами з: 09.10.12
Подякував: 684 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5524552555265527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1948, 1949, 1950
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19498 3244740
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 22:17
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (844)
02.11.2020 01:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.