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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:07
proftpd66 написав:
объявление уже не активное. Уже купили.
Serg-ik написав:
продана 4 к квартира, потому что было объявление и исчезло
верные признаки, без вариантов
Скоро(R)
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:33
Прохожий написав: proftpd66 написав:
объявление уже не активное. Уже купили.
Строят от 2017 года, это 4 год
а если сдадут в начале 2022/1-квартал, а если нет, то 5 лет стройка.
все складывается к дешевею)
в 21м должны сдать
если сделать подсчет, сейчас меняем по 28.6-29.1 . Летом ожидаем 26.6
28.6 от 26.6 = 7%
За 6 месяцев это будет = 3.5% годовых (7% / 12месяцев * 6месяцев)
7%(10%) остаток в гривне, будет 3.50% За 6 месяцев
3.5 (разница на курсе) + 3.5 (остаток на карте) = 7%. За 6 месяцев
. За 12 месяце будет ~10%.
===========
Подорожает ли ЖК Гвардейский на 7% или на 14% (10%-12%) через год? по переуступке. Получается что выгода будет в 2022-2023
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:04
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
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prosecutor
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:11
prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:26
proftpd66 написав: prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
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prosecutor
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:29
prosecutor написав:
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
Че ж вас так штырит-то от бадикаунта? Вы че, бессмертный? Или в изолированном противогазе и костюме химзащиты всюду ходите?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:33
prosecutor написав: proftpd66 написав: prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
я написал тамviewtopic.php?p=5089776#p5089776
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:46
adeges написав:
Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке
спс, тут ещё может быть такой кейс: число вакансий выросло, а гребцов - осталось прежним (например, потому, что часть валит из этого болота).
но сошлись на 2% роста
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Додано: Пон 02 лис, 2020 05:29
shapo написав: UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность".
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е"
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 06:14
rjkz написав: shapo написав: UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность".
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е"
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
Конечно, госкомпания была фальшивой вывеской, а реально это были заказчики укрбуд девелопмент, укрбудинвест и еще туева куча компаний подрядчиков. Из старых кадров там остался точно Пелех
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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