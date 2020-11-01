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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лис, 2020 00:26
proftpd66 написав: prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:29
prosecutor написав:
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
Че ж вас так штырит-то от бадикаунта? Вы че, бессмертный? Или в изолированном противогазе и костюме химзащиты всюду ходите?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:33
prosecutor написав: proftpd66 написав: prosecutor написав:
Читаю ветку и душа радуется. Прямо как в 2008 году и 2013 году. Все подорожает и удвоится. Ну в гривне может и да. В долларах не факт.
Интересное другое, когда введут в стране медицинское сортирование в связи с ковид как думаете, много вторички освободится?
я уже выздоровел, могу трупы носить
за 31 число, из 170 смертей, стало 110.
Статистика - фигня
Фигня конечно. Учитывая временной лаг по зараженным и рюпогрешность тестов в 50% минимум. Ничего. Еще 3-4 недели и статистика будет не нужна. Это будет просто видено.
я написал тамviewtopic.php?p=5089776#p5089776
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Пон 02 лис, 2020 00:46
adeges написав:
Говорил месяц назад с человеком из епам, высокая техпозиция. Он сказал, что количество вакансий на каком то профильном сайте на таком высоком уровне, что он такого не помнит. Себе попросил больше денег, и ему в следующем месяце подняли на 10%. В валюте. И что он от такой динамики в шоке
спс, тут ещё может быть такой кейс: число вакансий выросло, а гребцов - осталось прежним (например, потому, что часть валит из этого болота).
но сошлись на 2% роста
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Додано: Пон 02 лис, 2020 05:29
shapo написав: UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность".
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е"
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
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rjkz
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Додано: Пон 02 лис, 2020 06:14
rjkz написав: shapo написав: UA написав:
Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность".
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е"
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
Конечно, госкомпания была фальшивой вывеской, а реально это были заказчики укрбуд девелопмент, укрбудинвест и еще туева куча компаний подрядчиков. Из старых кадров там остался точно Пелех
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:59
Ну що тут?
Все, як завжди?
"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
Так що
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:44
Долярчик написав:
"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
Так що
ДумайТЕ!
Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось.
Эта же фишка может добраться и до Львова.
думайТЕ!
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Serg-ik
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:49
Serg-ik написав: Долярчик написав:
"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
Так що
ДумайТЕ!
Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось.Эта же фишка может добраться и до Львова.
думайТЕ!
Ти не повіриш, але імхо у Львові вже почали вікна дошками заколочувати (((
Всі в Польщі, чи на КРНЖ...
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change_pm
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Додано: Пон 02 лис, 2020 12:46
change_pm написав:
Ти не повіриш, але імхо у Львові вже почали вікна дошками заколочувати (((
Всі в Польщі, чи на КРНЖ...
не кажіть про це Доляреку...
хай врешті собі хоч смарта купить
заб’є вікна і зробить там склад роверів
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