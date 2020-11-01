Додано: Пон 02 лис, 2020 05:29

shapo написав: UA написав: Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.

Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков. Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.



Откуда такие познания?

Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?

При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр. Откуда такие познания?Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.

Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность".Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е""Соображать надо" (с) в каком государстве живем.