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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5524552555265527

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 05:29

  shapo написав:
  UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.


Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.


Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность". :mrgreen:
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е" :mrgreen:
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 06:14

  rjkz написав:
  shapo написав:
  UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе.
Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.


Откуда такие познания?
Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.?
При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.


Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году.
У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность". :mrgreen:
Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е" :mrgreen:
"Соображать надо" (с) в каком государстве живем.

Конечно, госкомпания была фальшивой вывеской, а реально это были заказчики укрбуд девелопмент, укрбудинвест и еще туева куча компаний подрядчиков. Из старых кадров там остался точно Пелех
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
Так що
ДумайТЕ!

Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось.
Эта же фишка может добраться и до Львова.
думайТЕ!
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:49

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
Так що
ДумайТЕ!

Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось.
Эта же фишка может добраться и до Львова.
думайТЕ!

Ти не повіриш, але імхо у Львові вже почали вікна дошками заколочувати (((

Всі в Польщі, чи на КРНЖ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:46

  change_pm написав:Ти не повіриш, але імхо у Львові вже почали вікна дошками заколочувати (((

Всі в Польщі, чи на КРНЖ...


не кажіть про це Доляреку... :lol:
хай врешті собі хоч смарта купить :oops:
заб’є вікна і зробить там склад роверів :lol:
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Срібна Вежа на Лукьяновке. По 1300. Дорожай не пришёл
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-srbna ... b0488042ac
МОПами , наверное, не вышел
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:01

  Serg-ik написав:Срібна Вежа на Лукьяновке. По 1300. Дорожай не пришёл
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-srbna ... b0488042ac
МОПами , наверное, не вышел

Как минимум, с середины лета продается
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:08

  Serg-ik написав:Срібна Вежа на Лукьяновке. По 1300. Дорожай не пришёл
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-srbna ... b0488042ac
МОПами , наверное, не вышел

Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.
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