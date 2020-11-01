Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе. Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания? Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.? При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году. У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность". Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е" "Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
UA написав:Девелоперы типа Укрбуд это всего-навсего столы и стулья в их арендуемом офисе. Подрядчики с их кранами и экскаваторами живы здоровы и готовы к новым трудовым подвигам под знаменами других застройщиков.
Откуда такие познания? Вы бывали в их офисе на М.Расковой на Левобережной, видели их службы рук.проектов,проектантов, архивы, бухгалтерию и т.д.? При любом крахе заказчика однозначно страдает и подрядчик т.к. продолжительные не выплаты зарплат и отсутствие работы приводят к утечке и квалифицированных рабочих,и итр.
Это, конечно, смешно, но я бывал офисе Укрбуда на М.Расковой...в 1997году. У меня там друг работал (не помню уже - начальником отдела или замом). Только тогда Укрбуд ничего не строил, а управлял предприятиями стройиндустрии. А потом эти предприятия прихватизировали и управлять стало нечем. Собственно, Укрбуд должен был быть ликвидирован - всех уже уволили или увольняли, когда некто подхватил простреленное врагами знамя из ослабевших рук....то есть Устав и печать прикарманил по случаю. И спустя 10+ лет ВДРУГ Укрбуд начал что-то "строить". И лохи поверили в его "государственность". Я сам примерно в то время работал в структуре, которая стала наследницей госпредприятия, но бабки директор исправно выводил в Германию. офис в тех-же домах-близнецах на М.Расковой. "Лихие 90-е" "Соображать надо" (с) в каком государстве живем.
Конечно, госкомпания была фальшивой вывеской, а реально это были заказчики укрбуд девелопмент, укрбудинвест и еще туева куча компаний подрядчиков. Из старых кадров там остался точно Пелех
Долярчик написав:"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!" Так що ДумайТЕ!
Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось. Эта же фишка может добраться и до Львова. думайТЕ!
Долярчик написав:"Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!" Так що ДумайТЕ!
Сегодня утром смотрел сюжет на ТВ: заробитчане поехали в Европу, заработали, построили себе в селах хорошие дома и...снова на заработки в Европу...Дома стоят пустые. Полсела на заработках. В принципе, такую статью лет 12 назад читал в журнале. Ничего не поменялось. Эта же фишка может добраться и до Львова. думайТЕ!
Ти не повіриш, але імхо у Львові вже почали вікна дошками заколочувати (((