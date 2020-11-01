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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5525552655275528

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:43

  airmax78 написав:
  hume написав:Не, не пришёл дорожай. Но по 1300 там были однушки на последних этажах, а сейчас аэродром на четвёртом с видом в общагу.

Лифт едет в паркинг, лифт везёт только на ваш этаж, территория охраняется. В общем неплохо, учитывая прицентралье.

"Лифт везет только на ваш этаж" - это один жилец небезразличный с головой и руками им сделал. Самая главная их фишка: спорткомлекс и бассейн - до сих пор не работают (капец - 4 или 5 лет уже стоит замороженный, вроде, даже с тренажерами внутри). Гранит - один из самых странных застройщиков.

Да, они выгнали гранит замутили осбб и стало нормально. Сомневаюсь, что всю охранную систему, включая картонную систему в лифте, сделал один жилец. Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51

  hume написав:.. лифт везёт только на ваш этаж,.

а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:07

  Клаус написав:
  hume написав:.. лифт везёт только на ваш этаж,.

а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?

Как обычно, прислонили карту и вперед. Если вам нужно на другой, то соответственно вы прикладываете карту и нажимаете свой.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю что у каждого жильца есть карточка и чтобы лифт поехал на твой этаж нужно поднести карту которая разрешает остановку на этом этаже
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:23

  hume написав:
  airmax78 написав:"Лифт везет только на ваш этаж" - это один жилец небезразличный с головой и руками им сделал. Самая главная их фишка: спорткомлекс и бассейн - до сих пор не работают (капец - 4 или 5 лет уже стоит замороженный, вроде, даже с тренажерами внутри). Гранит - один из самых странных застройщиков.

Да, они выгнали гранит замутили осбб и стало нормально. Сомневаюсь, что всю охранную систему, включая картонную систему в лифте, сделал один жилец. Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю

Я с ним общался. Повезло дому.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:30

  airmax78 написав:
  hume написав:///Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю

Я с ним общался. Повезло дому.

кто-то, кроме тебя, может это подтвердить?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:44

  flyman написав:Читай доу, аін та інші профільні ресурси.

З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.


Куда вам токо не предлагали, а все на месте. Не выдумываете ? Для Швеции просят разговорный английский выше intermediate как обязательное условие ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:49

  hume написав:
  Клаус написав:
  hume написав:.. лифт везёт только на ваш этаж,.

а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?

Как обычно, прислонили карту и вперед. Если вам нужно на другой, то соответственно вы прикладываете карту и нажимаете свой.

к соседу - по пожарной лестнице спускаться/подниматься.. и если против чего-то в осбб карточка даже на свой этаж может не довезти... такой себе кайф
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12

  hume написав:
Не, не пришёл дорожай. Но по 1300 там были однушки на последних этажах, а сейчас аэродром на четвёртом с видом в общагу.

Лифт едет в паркинг, лифт везёт только на ваш этаж, территория охраняется. В общем неплохо, учитывая прицентралье.

Идеальный вариант, ибо нехрен посторонним по чужим этажам шастать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12

  Клаус написав:к соседу - по пожарной лестнице спускаться/подниматься.. такой себе кайф

это чтобы не разводить внутри-домовой алкоголизм :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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