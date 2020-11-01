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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:43
airmax78 написав: hume написав:
Не, не пришёл дорожай. Но по 1300 там были однушки на последних этажах, а сейчас аэродром на четвёртом с видом в общагу.
Лифт едет в паркинг, лифт везёт только на ваш этаж, территория охраняется. В общем неплохо, учитывая прицентралье.
"Лифт везет только на ваш этаж" - это один жилец небезразличный с головой и руками им сделал. Самая главная их фишка: спорткомлекс и бассейн - до сих пор не работают (капец - 4 или 5 лет уже стоит замороженный, вроде, даже с тренажерами внутри). Гранит - один из самых странных застройщиков.
Да, они выгнали гранит замутили осбб и стало нормально. Сомневаюсь, что всю охранную систему, включая картонную систему в лифте, сделал один жилец. Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю
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hume
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51
hume написав:
.. лифт везёт только на ваш этаж,.
а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?
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Клаус
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:07
Клаус написав: hume написав:
.. лифт везёт только на ваш этаж,.
а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?
Как обычно, прислонили карту и вперед. Если вам нужно на другой, то соответственно вы прикладываете карту и нажимаете свой.
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hume
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:07
Думаю что у каждого жильца есть карточка и чтобы лифт поехал на твой этаж нужно поднести карту которая разрешает остановку на этом этаже
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:23
hume написав: airmax78 написав:
"Лифт везет только на ваш этаж" - это один жилец небезразличный с головой и руками им сделал. Самая главная их фишка: спорткомлекс и бассейн - до сих пор не работают (капец - 4 или 5 лет уже стоит замороженный, вроде, даже с тренажерами внутри). Гранит - один из самых странных застройщиков.
Да, они выгнали гранит замутили осбб и стало нормально. Сомневаюсь, что всю охранную систему, включая картонную систему в лифте, сделал один жилец. Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю
Я с ним общался. Повезло дому.
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airmax78
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:30
airmax78 написав: hume написав:
///Может поспособствовал, это да, но прям чтоб в двух секциях сделал сам, в это не поверю
Я с ним общался. Повезло дому.
кто-то, кроме тебя, может это подтвердить?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:44
flyman написав:
Читай доу, аін та інші профільні ресурси.
З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.
Куда вам токо не предлагали, а все на месте. Не выдумываете ? Для Швеции просят разговорный английский выше intermediate как обязательное условие ?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:49
hume написав: Клаус написав: hume написав:
.. лифт везёт только на ваш этаж,.
а это как ? вверх едет тот, кто первый занял кабину ? т.е. без соседей ... такое же мизантропство и при спуске (обычно лифт подбирает нижние этажи ) ?
Как обычно, прислонили карту и вперед. Если вам нужно на другой, то соответственно вы прикладываете карту и нажимаете свой.
к соседу - по пожарной лестнице спускаться/подниматься.. и если против чего-то в осбб карточка даже на свой этаж может не довезти... такой себе кайф
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Клаус
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12
hume написав:
Не, не пришёл дорожай. Но по 1300 там были однушки на последних этажах, а сейчас аэродром на четвёртом с видом в общагу.
Лифт едет в паркинг, лифт везёт только на ваш этаж, территория охраняется. В общем неплохо, учитывая прицентралье.
Идеальный вариант, ибо нехрен посторонним по чужим этажам шастать.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12
Клаус написав:
к соседу - по пожарной лестнице спускаться/подниматься.. такой себе кайф
это чтобы не разводить внутри-домовой алкоголизм
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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