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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5526552755285529

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Читай доу, аін та інші профільні ресурси.

З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.


Куда вам токо не предлагали, а все на месте. Не выдумываете ? Для Швеции просят разговорный английский выше intermediate как обязательное условие ?

Це буде круто!
Наш "програміст" може зачепитись за стокгольмський РЖН, купити собі там підвал в 10 км від міської смуги, ні???))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55

  BIGor написав:
  Первый написав:Як воно тут? Квартири вже безкоштовно роздають, чи вже доплачують щоб забрали?

На зараз є 3 чорних лебеді:
1. Ковід-19.
2. Ріст курсу долара.
3. КС і його дії.
Дивимся як пройдуть ці фактори, а потім купляємо з 6-місячним лагом.

з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.

курс, то не лебідь, а навіть не горобець: "ринок дихає"

до ковіда теж адаптувалися, лебедем він був у місяці марті-маю.

П.С.
опа буде підкрадатися наземітно і накриє десь у 2022
https://fi202x.blogspot.com/
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  #<1 ... 5526552755285529
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