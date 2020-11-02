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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44
vladimir07 написав:
flyman написав:
Читай доу, аін та інші профільні ресурси.
З.І.
В Швецію пропонують на релокейт з.п. більшу в 1.5 рази чим пропонували ще рік тому. На локальному ринку теж ріст після деякого затишшя визваного короною.
Куда вам токо не предлагали, а все на месте. Не выдумываете ? Для Швеции просят разговорный английский выше intermediate как обязательное условие ?
Це буде круто!
Наш "програміст" може зачепитись за стокгольмський РЖН, купити собі там підвал в 10 км від міської смуги, ні???))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55
BIGor написав: Первый написав:
Як воно тут? Квартири вже безкоштовно роздають, чи вже доплачують щоб забрали?
На зараз є 3 чорних лебеді:
1. Ковід-19.
2. Ріст курсу долара.
3. КС і його дії.
Дивимся як пройдуть ці фактори, а потім купляємо з 6-місячним лагом.
з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.
курс, то не лебідь, а навіть не горобець: "ринок дихає"
до ковіда теж адаптувалися, лебедем він був у місяці марті-маю.
П.С.
опа буде підкрадатися наземітно і накриє десь у 2022
https://fi202x.blogspot.com/
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