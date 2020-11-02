RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5526552755285529

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 200
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
27%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:55

  BIGor написав:
  Первый написав:Як воно тут? Квартири вже безкоштовно роздають, чи вже доплачують щоб забрали?

На зараз є 3 чорних лебеді:
1. Ковід-19.
2. Ріст курсу долара.
3. КС і його дії.
Дивимся як пройдуть ці фактори, а потім купляємо з 6-місячним лагом.

з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.

курс, то не лебідь, а навіть не горобець: "ринок дихає"

до ковіда теж адаптувалися, лебедем він був у місяці марті-маю.

П.С.
опа буде підкрадатися і далі "наземітно" і накриє "прозрівших" десь у 2022, хоча і так ясно, що кілька "мертвих" великих забудовників, явно не віл доброго стану економіки.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 лис, 2020 10:27, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:26

flyman и ты туда же. В 2022м году украинский ввп уже должен расти ударными темпами.
airmax78
 
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:28

  airmax78 написав:flyman и ты туда же. В 2022м году украинский ввп уже должен расти ударными темпами.

Так, "відштовхненться від дна", може, але КРЖН по інерції ще буде буксувати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:28

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Срібна Вежа на Лукьяновке. По 1300. Дорожай не пришёл
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-srbna ... b0488042ac
МОПами , наверное, не вышел

Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.


Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8107
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 3319 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, посмотрел на текущую стоимость своего самого-дешевого-из-прилично-выглядящих ремонта, прослезился. А если бы еще прорабы?

Но в целом, еще раз понял, что ремонт для себя не окупится.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3553
З нами з: 14.03.06
Подякував: 236 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:з КС якраз нормас,
а не нормас, що на нього йде тиск.

Я розумію, що чим гірше всі тим краще тобі, але ж не треба так явно це казати...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+123 млн на КРЖН и хаты в Конче-Заспе
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/666857/
У 2019 році "Журавлина" подала на "Сканія Україна" кілька позовів до суду, серед яких – вимога стягнути 123 млн грн втраченого прибутку, розрахованого за період з 2012 по 2017 рік включно. Позовні вимоги були сформовані на підставі втрат від надання послуг з обслуговування автомобілів Scania та їх продажу в п’яти областях.

"На основі листів від сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ, таблиць від "Журавлини", які вони складали самостійно, суд прийняв рішення з сумою копійка в копійку на їхню користь.

Интересно, что начали разбирать иностранных лохов как при Януковиче...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Срібна Вежа на Лукьяновке. По 1300. Дорожай не пришёл
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-srbna ... b0488042ac
МОПами , наверное, не вышел

Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.


Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин :roll:


Он не банкир, а рыл бывший одеский перебравшийся для лучшей жизни в киев.
xio13
 
Повідомлень: 628
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:55

  xio13 написав:Он не банкир, а рыл бывший одеский перебравшийся для лучшей жизни в киев.

Меня повысили!
airmax78
 
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:56

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не только мопами. Там все такое, прямо скажем, экономное. +4й этаж, при этом квартира точно не под аренду в экономе, когда шторки повесил и все ОК.


Откуда банкир может знать все подробности по всем домам Киева? Еще и некоренной кивлянин :roll:

Почему по всем? Только по тем, которыми интересовался или где живут знакомые. Срибна Вежа - сразу и первое и второе.
airmax78
 
Повідомлень: 36523
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4350 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5526552755285529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1950, 1951, 1952
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19510 3247866
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 09:41
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26110)
03.11.2020 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.